Leon Bristedt ryktas kunna vara på väg hem till SHL inför nästa säsong.

Nu bekräftar HC Davos att stjärnan lämnar klubben efter två år.

Under en längre tid har Leon Bristedt ryktats kunna vara på väg hem till SHL inför nästa säsong.

Nu kommer han också ett steg närmare en potentiell flytt hemåt. På sociala medier meddelar nämligen den schweiziska klubben HC Davos att Bristedt är en av flera spelare som lämnar föreningen och inte kommer att spela där 2024/25.

🫶 Tack Leon! Nach zwei Saison beim HCD wird uns auch #67Bristedt verlassen. Danke für deinen Einsatz und deine Leidenschaft auf und neben dem Eis, Leon! Best of luck in the future. #Davoser pic.twitter.com/gslhu35AyV