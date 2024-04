ANNONS

Brynäs är klara för final i HockeyAllsvenskan.

Lagkaptenen Johan Larsson blir hjälte med 53 sekunder kvar av den fjärde perioden när Brynäs vinner med 4-3 i den femte semifinalen mot Karlskoga.

Efter segern i söndags så hade Brynäs skaffat sig matchboll i semifinalen mot Karlskoga. Till kvällens match kunde Gävlelaget då kan säkra en finalspel vid seger.

BIF kunde också vinna den femte matchen för att gå vidare till allsvensk final. Stor hjälte blev lagkaptenen Johan Larsson som gjorde det avgörande 4-3-målet i förlängningen.

Brynäs fick en drömstart på matchen och då de kom ut starkt och gjorde mål direkt. Vid en tekning i offensiv zon så plockade Tyler Kelleher upp pucken och gick köksvägen innan han lade in 1-0 via en Karlskogabacks skridsko redan efter 42 sekunders spel.

Hemmalaget drev spelet i starten men Karlskoga skulle sedan jobba sig tillbaka in i matchen. Kvitteringen kom då också efter slarv av Brynäs som tappade pucken i egen zon. Jesper Norbäck plockade då upp pucken och gled in framför mål där han lade in 1-1 bakom målvakten Damian Clara.

Efter 20 spelade minuter var det alltså oavgjort i den femte semifinalen.

– Det är ju inte den starten vi ville ha men det var bara att släppa och gå vidare. De får lite press på oss i och med två boxplay men om vi är lite noggranna med pucken och får långa anfall så kan det bli riktigt bra, säger Norbäck till TV4 i pausen.

Kinnvall gav Brynäs ledningen igen

I den andra perioden fick Brynäs återigen en bra start. Redan innan fem minuter var spelade så kom nämligen 2-1. Backen Johannes Kinnvall följde med upp i ett anfall och friställdes sedan via en passning av Johan Larsson. Kinnvall lade då in pucken för att se till att Brynäs återtog ledningen.

Resten av perioden blev dock mer jämn än i första där Karlskoga stod upp bättre. Men det blev inga fler mål utan Brynäs hade övertaget 2-1 inför den avgörande tredje perioden.

– Jag tycker att vi går ner oss lite i den här perioden. Vi spelar slarvigt och ger dem möjligheten att komma in i matchen kan jag tycka. Vi måste upp här i tredje, säger Kinnvall i pausen.

Karlskoga vände – men Anton Rödin fixade förlängning

I den tredje perioden så kom Brynäs återigen ut starkt och radade upp lägen men sedan fick Karlskoga spela powerplay och fick då också utdelning med deras första PP-mål i semifinalen. Gustaf Thorell lade en fin passning över till Hampus Plato som sköt direkt för 2-2 och helt utjämnat i matchen.

Brynäs pressade sedan på i perioden och jagade för ett segermål som skulle säkra avancemang till finalen. Men i stället var det Karlskoga som gjorde mål.

Med mindre än två minuter kvar så kunde nämligen bortalaget göra 2-3. Återigen var det Thorell som spelade fram, den här gången till Simen Andre Edvardsen som lyfte in pucken i nät och Karlskoga hade ledningen precis i slutet.

Det blev dock inte avgörandet. Brynäs gav sig inte utan skapade stor press i slutet och kunde också få in 3-3 med blott 18 sekunder kvar då Anton Rödin klev fram och satte kvitteringen.

Därmed väntade förlängning i Gävle igen för att få fram en vinnare.

Johan Larsson hjälte i förlängningen

Det blev alltså en fjärde period och Karlskoga inledde bäst men Brynäs fick sedan ett långt anfall i mitten av perioden där de pressade på men det blev inga mål och spelet gick vidare. Mot slutet fick sedan Brynäs ytterligare ett långt anfall mot trötta Karlskogaspelare och Anton Rödin träffade då ribban.

I slutminuterna fick Brynäs sedan chansen i powerplay men Marcus Hellgren Smed räddade då Karlskoga kvar i matchen. Men han kunde inte hålla tätt för alltid.

Med elva sekunder kvar av PP-spelet och 53 sekunder kvar av fjärde perioden så spelar Rödin över till Johan Larsson som skjuter 4-3 och avgör semifinalserien för Brynäs.

Brynäs går alltså vidare till final i jakten på att gå tillbaka upp till SHL. Där kommer de att ställas mot antingen Djurgården eller Mora där DIF just nu leder den andra semifinalserien med 3-1 i matcher.

Brynäs – Karlskoga 4–3 OT (1-1,1-0,1-2,1-0)

Brynäs: Tyler Kelleher, Johannes Kinnvall, Anton Rödin, Johan Larsson.

Karlskoga: Jesper Norbäck, Hampus Plato, Simen Andre Edvardsen.

Brynäs går vidare till final med 4-1 i matcher.

