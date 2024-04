ANNONS

Axel Sandin Pellikka och Elias Salomonsson hyllas stort efter första semifinalen, men hur ser det ut kring den talangfulle Skellefteå-duons status inför nästa säsong?

– Vi tror att det är lite större chans att han blir kvar, säger sportchefen Erik Forssell till TV4.

Med den store backstjärnan, Jonathan Pudas borta har två av Skellefteås yngre förmågor klivit fram. I Pudas klev Axel Sandin Pellikka och Elias Salomonsson i dag ut i första semifinalmötet med Frölunda och var återigen bidragande till en seger. På flera håll hyllades de därmed under 5–2-mötet. Inte minst av kapten, Pudas själv.

– De har spelat otroligt bra hela säsongen. Vikarien är bättre än läraren. Det är inte så ofta man har det så. De har spelat på en otrolig nivå hela säsongen båda två. Det är grymt kul att se. De driver spelet med puck. En fröjd för ögat, säger han till TV4 under första semifinalmötet.

Salomonsson, född 2004 och Sandin Pellikka, född 2005, har båda tagit vägen genom Skellefteås egna juniorverksamhet innan de nu vuxit fram till viktiga pjäser i SHL-truppen. Ett steg som Pudas menar underlättas av den röda tråd som finns i föreningen.

– Jag tycker hela verksamheten… stor kredd till juniortränarna. När de kommer upp kliver de bara in och spelar. Den mentaliteten har alltid funnits även när jag var i J20. Det har aldrig varit nervöst att kliva in. Långt ner i åldrarna har vi samma spelsystem, så de är trygga med det. Det är nog många faktorer, men jag tror just tryggheten och att de vågar göra misstag har burit frukt, säger Pudas.

Kan tappa båda: “Han lämnar kanske"

De båda tonåringarna kommer troligen att få ta ett litet steg tillbaka när Pudas är tillbaka i spel, kanske redan under semifinalmötet. Därefter är förhoppningarna självklart att de ska kunna fortsätta växa nästa säsong. Huruvida det blir i Skellefteå eller inte är dock ovisst.

– Det är lite svårt att veta när vi inte styr allt själva, men vi tror att det är lite större chans att Pellikka blir kvar och Salomonsson lämnar kanske, om man ska gissa. De gör det bra båda två, säger Skellefteås sportchef Erik Forssell till TV4.

Elias Salomonsson är draftad av Winnipeg Jets, medan Axel Sandin Pellikka tingats av Detroit Red Wings inför vad som spås vara en fin framtid.