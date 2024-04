ANNONS

Tomas Rydén lånades in som tredjemålvakt till Oskarshamn men fick hoppa in och spela för laget i SHL-kvalet.

Enligt Smålandsposten blir Rydén nu kvar då han lämnar Tingsryd för att i stället spela för Oskarshamn i HockeyAllsvenskan.

Efter förlusten i SHL-kvalet mot HV71 så är IK Oskarshamn numera en allsvensk förening och klubben förbereder sig nu för nästa säsong i HockeyAllsvenskan.

Då uppges IKO ha en första värvning på plats.

Enligt Smålandsposten så kommer nämligen målvakten Tomas Rydén att lämna Tingsryd för spel i Oskarshamn nästa säsong där han blir en av två målvakter.

Rydén blir kvar i Oskarshamn efter kvalet

Rydén har spelat tre säsonger i Tingsryd där han har varit en bra allsvensk målvakt men den här säsongen lånades han in som tredjemålvakt för Oskarshamn. 30-åringen fick då hoppa in i SHL och i kvalet hoppade Rydén dessutom in och blev förstamålvakt i de fem sista matcherna. Rydén hade då 91,5 i räddningsprocent i kvalet.

Nu ser Tomas Rydén alltså ut att bli kvar i Oskarshamn för att hjälpa klubben som aspirerar om att gå tillbaka upp till SHL.

Tingsryds AIF kommer då att behöva leta efter en ny målvakt. De har just nu Emil Cederlund kontrakterad som har värvats från Kallinge/Ronneby i Hockeyettan men har fortsatt en vakant målvaktsplats i truppen.

