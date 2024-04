ANNONS

När Mora står på andra sidan presterar Olle Liss.

Efter första semifinalsegern berättar Djurgårdsforwarden om det speciella mötet - och vad som måste bli bättre.

– Familjen tycker väl det är extra kul när man kan slå Mora, säger han till hockeysverige.se.

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)

Efter en läcker straff, matchstraff och avgörande från 18-årige Linus Eriksson kunde Djurgården ta hem det första semifinalmötet med Mora, men det hade kunnat se mycket annorlunda ut. 3–2-vinsten kom nämligen efter en rejäl uppryckning i den tredje perioden - inför det kokande Hovet.

– Skönt att vi kunde vända och vinna såklart. Ett steg närmare, men det är en bra bit kvar, säger Olle Liss till hockeysverige.se.

Vad sa ni där inne i omklädningsrummet?

– Vi sa att vi skulle gå tillbaka. Det är första semifinalen. Vi har haft en lång jävla säsong och nu står vi i en semifinal inför ett fullsatt Hovet. Det är bara axlarna ner och köra, ha kul där ute och våga lira. Vi behöver inte ha någon anspänning och nervositet. Vi vet vad vi kan och vad vi går för. Det var det vi sa, det tycker jag vi visade också.

Stortrivs mot Mora: “Finns ju lite historik”

För just Liss är semifinalmötet något extra. Den nu 31-årige forwarden med rötterna i Dala-Floda och Björbo IF får återigen möta Mora - och smälla in puckar.

– Jo det är klart det är speciellt. Det finns ju lite historik efter att jag spelade i Leksand hela juniortiden, så är det såklart. Sen är större delen av familjen också leksingar så de tycker väl också det är extra kul när man kan slå Mora, säger Liss själv.

Den slutspelserfarne forwardens facit visar även på att det kanske tänder till lite extra när Mora står för motståndet. Över åtta grundseriematcher mot Dala-laget, denna säsong och förra stod han för sju poäng (5+2). Under tisdagens semifinal kom ännu en fullträff.

– Ja det kanske jag har (bra facit mot Mora). Det är kul såklart. Det är alltid kul att hjälpa laget med målskyttet. Efter ett ganska knackigt powerplay i dag så tycker jag ändå att vi får vara nöjda med att vi går härifrån med ett mål där.

Är det takterna från juniortiden i Leksand som hänger i?

– Ja kanske det (skratt). Jag fick ett läge i dag och det var kul att den satt.

Vad säger de där hemma?

– De tycker det är kul. Det spelar väl ingen roll om det står Mora på bröstet eller något annat lag. De tycker det är kul så länge vi vinner. Det är klart de är nöjda. De kommer nog till Mora nu och ska kika också, så jag får lite stöd på läktaren där också. Det ska bli jättekul såklart. Vi laddar först för hemmamatch här på torsdag, så tar vi en match i taget helt enkelt.

Olle Liss firar 1–1-målet mot Mora i första semifinalmötet. Foto: Bildbyrån.

Inte nöjd: “Det får inte hända”

Trots utdelning med ett hårt skott förbi Waltteri Ignatjew var Liss inte helt nöjd med varken matchen eller powerplay-spelet som han själv är en stor del av.

– Om jag ska vara ärlig så hade vi inte alls något jätte-powerplay i dag, så där har vi mycket att jobba på inför torsdag. Helheten måste bli bättre. De har två eller tre frilägen i vårt powerplay och det får inte hända, så enkelt är det. Samma sak gäller där som jag sa innan, att våga lira. Vi vet vad vi är bra på och vad vi ska göra där ute. Tillbaka till grunderna bara och ösa på där, säger han och fortsätter:

– Första och andra perioden är sådär. Jag tycker vi har några byten första där vi är ganska bra. I andra blir vi lite på hälarna och ger dem lite momentum. Vi slarvar mycket, dåliga pass och så vidare. Vi snackade om det inför tredje och kom ut och rättade till det. Jag tycker vi gör en bra tredje period. Skönt att puckarna sitter också.

Tonerna var även liknande från Djurgårdens Michael Holmqvist på presskonferensen efter matchen.

– Jag tycker vi kommer ut som ett annat lag. Energin i båset och kaxigheten med pucken känns mycket bättre i tredje, säger tränaren och fortsätter:

– Vi vet att Mora är ett jättebra hockeylag. Vi vet att det kommer bli en jättetuff serie. Vi lyckades vända på matchen idag. Det är starkt.

