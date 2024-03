Tampa Bay Lightning gick bet på Noah Hanifin.

Nu har de hittat en annan back innan deadline då de trejdar till sig Matt Dumba från Arizona Coyotes.

Det var ingen hemlighet att Tampa Bay Lightning var ute efter att stärka upp försvaret inför slutet av säsongen efter skadan på Michail Sergatjov.

Länge ryktades det om Noah Hanifin men han gick till Vegas Golden Knights i stället. Nu får “Bolts” i stället nöja sig med en spelare från ett par lägre hyllor.

Tampa Bay trejdar nämligen till sig Matt Dumba från Arizona Coyotes tillsammans med ett sjunderundeval 2025. I motsatt riktning får Arizona ett femterundeval 2027.

Matt Dumba and a 7th in 2025 to Tampa in exchange for a 5th RD pick in 2027

No salary retention on Dumba