Efter tio matcher utan mål fick Connor McDavid i natt bryta karriärens längsta måltorka. Detta efter att han avgjort nattens möte med St. Louis i övertiden.

– Det fanns ingen att passa till, säger McDavid till Sportsnet.

I närmare tre veckor hade Connor McDavid inför nattens möte med St. Louis gått mållös för sitt Edmonton Oilers. Måltorkan var den längsta under hans NHL-karriär, lika lång som den han upplevde under säsongen 2016/17 – men i natt fick McDavid äntligen skriva in sig i målprotokollet igen.

Han valde ett bra tillfälle att göra det, då han klev fram i övertidsspelet och avgjorde nattens möte med sitt 3–2-mål.

– Det fanns ingen att passa till. Det hände inte så mycket, så jag försökte bara ta pucken mot mål och på något lyckosamt sätt gick den in, säger McDavid till Sportsnet.

25 passningspoäng mellan målen

Under måltorkan har McDavid emellertid fortsatt producera poäng. På de tio matcher han inte producerade några mål stod superstjärnan för 23 passningspoäng och innan avgörandet i nattens match hann han även producera två assistpoäng till Zach Hyman, vilket innebar att det gick 25 assist mellan McDavids mål.

– Hans tajming var excellent. Han har gjort allt utom mål och han har varit i protokollet två, tre gånger varje kväll under den här tiden. Wow, vilket mål han stod för i övertiden, säger tränaren Kris Knoblauch.

McDavid har nu gjort två assist i sex raka matcher, vilket är den delat näst bästa noteringen i NHL genom tiderna. Bara Wayne Gretzky (åtta) har haft fler matcher med två assist eller fler i rad under sin karriär.

Edmonton Oilers – St. Louis Blues 3–2 e. sd (1–2, 1–0, 0–0, 1–0)

Edmonton: Zach Hyman 2 (40), Connor McDavid (22).

St. Louis: Robert Thomas (20), Pavel Butjnevitj (24).

