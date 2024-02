20-årige Logan Stankoven leder poängligan i AHL.

Nu går stortalangen mot NHL-debut då han kallas upp av Dallas Stars.

Logan Stankoven föll långt ner i NHL-draften 2021 då han inte valdes förrän i andrarundan som 47:e spelare av Dallas Stars.

Men därefter har Stankovens karriär gått uppåt i raketfart. Den här säsongen gör han sitt första år som proffsspelare och har då gjort jättesuccé. Den 20-årige forwarden har nämligen gjort hela 57 poäng på 46 matcher med farmarlaget Texas Stars vilket gör att han leder hela AHL:s poängliga. Hans 24 mål ger också en andraplats i skytteligan.

Succén har inte gått obemärkt förbi utan nu får Stankoven också chansen högre upp. Under tisdagskvällen meddelar nämligen Dallas att de kallar upp poängkungen och han kommer att få göra NHL-debut med Stars.

We have recalled Logan Stankoven from the @TexasStars.



Additionally, we have loaned Alexander Petrovic to Texas.



More: https://t.co/C95CHQU63e#TexasHockey