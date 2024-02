Klart: Så spelas kvartsfinalerna i SDHL

ANNONS

Under tisdagskvällen spelades den sista omgången i SDHL:s grundserie.

Nu är det då klart hur kvartsfinalerna kommer att spelas med start på fredag.

Efter 36 omgångar är nu SDHL:s grundserie färdigspelad. Den sista matchomgången spelades under fredagskvällen med fem matcher. De flesta lagen hade dock redan sina tabellpositioner klara innan sista omgången då Luleå/MSSK var klara seriesegrare och både HV71 och AIK redan var klara för nedflyttningskval.

I fredagens omgång var det då bara några av lagen i mitten av tabellen som kunde byta position, men så blev det inte utan alla lag behöll sin tabellposition från innan kvällens matcher.

Så här slutade kvällens matcher:

Luleå – MoDo 6–3

Leksand – Djurgården 4–1

Linköping – Brynäs 3–4 OT

SDE – Frölunda 3–0

AIK – HV71 3–2 SO

Tabellen slutar då efter följande:

1. Luleå/MSSK – 96 poäng

2. MoDo Hockey – 73 poäng

3. Brynäs IF – 69 poäng

4. Frölunda HC – 64 poäng

5. Djurgårdens IF – 59 poäng

6. Linköping HC – 57 poäng

7. SDE HF – 41 poäng

8. Leksands IF – 40 poäng

9. HV71 – 34 poäng

10. AIK – 7 poäng

SM-slutspelet inleds då på fredag där de första kvartsfinalerna spelas. Kvalet kommer att inledas vid ett senare tillfälle då det ännu inte är klart vilka HV71 och AIK kommer att få möta i väntan på att lagen från NDHL ska spela play-off för att avgöra vilka som ställs mot de två lagen från SDHL.

De här lagen möts i kvartsfinalerna:

Luleå – Leksand

MoDo – SDE

Brynäs – Linköping

Frölunda – Djurgården

Nytt för i år är att kvartsfinalerna också spelas i en matchserie i bäst av fem precis som semifinalen och finalen efter att det tidigare endast varit bäst av tre matcher i kvartsfinalerna.

De fyra lagen som går vidare till semifinal möts sedan utefter tabellplacering där det bäst rankade laget möter det sämst rankade laget och näst högst rankat lag möter näst lägst rankat lag.

Spelschema för SM-slutspelet:

Kvartsfinal 1

Match 1: Leksand – Luleå, fredag 23 februari (18:00)

Match 2: Luleå – Leksand, söndag 25 februari (12:00)

Match 3: Luleå – Leksand, måndag 26 februari (18:00)

Ev. Match 4: Leksand – Luleå, onsdag 28 februari (18:00)

Ev. Match 5: Luleå – Leksand, fredag 1 mars (18:00)

Kvartsfinal 2

Match 1: SDE – MoDo, fredag 23 februari (18:00)

Match 2: MoDo – SDE, söndag 25 februari (12:00)

Match 3: MoDo – SDE, måndag 26 februari (18:00)

Ev. Match 4: SDE – MoDo, onsdag 28 februari (18:00)

Ev. Match 5: MoDo – SDE, fredag 1 mars (18:00)

Kvartsfinal 3

Match 1: Linköping – Brynäs, fredag 23 februari (18:00)

Match 2: Brynäs – Linköping, söndag 25 februari (12:00)

Match 3: Brynäs – Linköping, måndag 26 februari (18:00)

Ev. Match 4: Linköping – Brynäs, onsdag 28 februari (18:00)

Ev. Match 5: Brynäs – Linköping, fredag 1 mars (18:00)

Kvartsfinal 4

Match 1: Djurgården – Frölunda, fredag 23 februari (18:00)

Match 2: Frölunda – Djurgården, söndag 25 februari (12:00)

Match 3: Frölunda – Djurgården, måndag 26 februari (18:00)

Ev. Match 4: Djurgården – Frölunda, onsdag 28 februari (18:00)

Ev. Match 5: Frölunda – Djurgården, fredag 1 mars (18:00)

Semifinal 1

Match 1: Lag 4 – Lag 1, måndag 4 mars (18:00)

Match 2: Lag 1 – Lag 4, onsdag 6 mars (18:00)

Match 3: Lag 1 – Lag 4, fredag 8 mars (18:00)

Ev. Match 4: Lag 4 – Lag 1, söndag 10 mars (12:00)

Ev. Match 5: Lag 1 – Lag 4, tisdag 12 mars (18:00)

Semifinal 2

Match 1: Lag 3 – Lag 2, måndag 4 mars (18:00)

Match 2: Lag 2 – Lag 3, onsdag 6 mars (18:00)

Match 3: Lag 2 – Lag 3, fredag 8 mars (18:00)

Ev. Match 4: Lag 3 – Lag 2, söndag 10 mars (12:00)

Ev. Match 5: Lag 2 – Lag 3, tisdag 12 mars (18:00)

SM-FINALEN

Match 1: Lag 2 – Lag 1, fredag 15 mars (18:00)

Match 2: Lag 1 – Lag 2, söndag 17 mars (15:00)

Match 3: Lag 1 – Lag 2, måndag 18 mars (18:00)

Ev. Match 4: Lag 2 – Lag 1, onsdag 20 mars (18:00)

Ev. Match 5: Lag 1 – Lag 2, söndag 24 mars (14:00)

FOTNOT: Informationen är hämtad från SDHL:s hemsida.

