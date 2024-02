ANNONS

I början av säsongen var Nick Hutchison en av Västerås viktigaste spelare. Nu har centern sålts till topplaget AIK.

– Vi har sökt en center under en lång tid för att ersätta Kristoff, säger sportchef Niklas Persson.

Västerås utförsäljning fortsatte hela vägen in till målsnöret under gårdagens deadline day. Man hann nu även med att sälja Nick Hutchison till AIK.

Centern sköt 13 mål på 27 matcher och var i inledningen av säsongen en av de viktigaste spelarna i laget. Däremot har han dragits med stora skadeproblem under säsongen, och har inte spelat på nästan två månader.

“Sökt en center under en lång tid”

Trots det väljer AIK nu att plocka in honom, främst som en ersättare till en annan skadad spelare: Kristoff Kontos.

– Vi har sökt en center under en lång tid för att ersätta Kristoff och Nick passar väldigt bra in i det vi har sökt efter. Han har dock varit skadad sedan en tid tillbaka men är clearad för spel från och med nästa vecka, men vi kommer inte ha någon brådska med honom då det viktigaste för oss är att han är redo att bidra långt in på vårkanten. Nick är en spelare med bra karaktär och skridskoåkning för sin storlek och spelar hårt och tufft samt hanterar rollen både som center och ytterforward bra, säger Niklas Persson i en kommentar.

Nick Hutchisons kontrakt med AIK är för resten av säsongen.

