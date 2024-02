ANNONS

Carl Lindbom är tillbaka. Igår gjorde stjärnmålvakten sin första match sedan den 28:e december - och helt plötsligt har Färjestad gått från två skadade målvakter till noll skadade målvakter.

– Det var såklart jättestressigt när båda var skadade, säger Lindbom till hockeysverige.se.

LEKSAND (hockeysverige.se)



Det blev en succécomeback för Carl Lindbom i Färjestad efter sina skadeproblem. Vinst med 4-1 och inte minst ett mycket fint spel.

20-åringen från Ekerö var själv nöjd med både lagets och sin egna prestationen.

– Jag tycker att vi spelade bra. Speciellt fem mot fem. Vi stängde ner Leksand väldigt bra och spelade på det sättet vi vill spela, hårt och distinkt. Samtidigt fick dom inte speciellt många chanser samtidigt som vi skapade en del, säger han till hockeysverige.se efter comebacken.



Carl Lindbom räddade 23 av Leksands 24 skott.

– Det kändes väldigt bra, lugnt, stabilt, och konditionen kändes också bra. Jag har ju suttit på en cykel ganska länge nu så…, säger Färjestads-målvakten med ett leende och fortsätter:

– Det var inga problem, men det var också en sjukt bra laginsats så det kanske inte var jättesvårt, om man säger så. Vi kompletterade varandra riktigt bra där ute.

Carl Lindbom om skadan: “Frustrerande”

Du kom till en ny klubb, började bra för att sedan bli skadad och tvingad till att följa laget från sidan, har det varit frustrerande?

– Så har det såklart varit, frustrerande. På samma gång, vad ska jag göra? Det gick inte att göra så mycket utan det var bara att köra så mycket rehab jag kunde, hoppas på att det skulle bli bättre och acceptera läget.



Blev det en speciell press när du kom till en ny klubb, du blev skadad och dessutom tvingades Max Lagacé till vila på grund av skada?

– Det var såklart jättestressigt när båda var skadade. Vi är två målvakter av en anledning, att vi ska backa upp varandra.



Har du behövt stressa fram något under rehab-tiden med tanke på att din målvaktskollega också var skadad?

– Nej, det tycker jag inte. Eller ja, vi stressade ganska mycket då både jag och Max var borta. När sedan Max kom tillbaka och det var han och Victor (Brattström) kändes det som vi verkligen kunde ta vår tid och se till att bli bra innan jag gick på is igen.

– Som jag sa gäller det att ha två bra målvakter. Har man inte det blir det lite instabilt, så det var jättebra att vi tog in Victor.



Om vi backar bandet, hur har första tiden varit i Färjestad?

– Magiskt bra. Jag kan inte klaga på någonting.



Du är uppväxt på Ekerö, hur har det då varit att flytta till Karlstad?

– Karlstad är såklart större, men ändå hyfsat liknande. Jag känner mig hemma och trivs jättebra, avslutar Carl Lindbom.

