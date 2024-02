ANNONS

Västerås målsättning var att gå upp i SHL 2024, nu ligger klubben tolva i HockeyAllsvenskan.

I studiosändnigen från onsdagens matcher är då TV4:s experter kritiska mot laget.

– Västerås inte kan köpa sig ur den här problematiken, säger Fredrik Söderström.

– Det är ett ombygge som har blivit ett fuskbygge, säger Johan Tornberg.

För tre år sedan gick Västerås IK ut med en målsättning om att gå upp till SHL 2024.

Trots stora motgångar på vägen valde VIK att hålla fast vid det till den här säsongen då de hade som ambition att vara ett topplag som slåss om SHL-platsen.

Efter 44 omgångar har Västerås bara tagit 57 poäng och de ligger därmed tolva i tabellen, fem poäng bakom Karlskoga på sista slutspelsplatsen med åtta matcher kvar att spela.

– Att Västerås, ponera att de inte ens tar sig till åttondelsfinal, då är det ett grovt misslyckande. När man ser matchbilderna och tittar på dem så ser man att de är så oerhört sköra. När man blir utsatt för kritik och det är hårda ord eller svarta rubriker, då blir det så ängsligt i spelet, säger TV4-experten Fredrik Söderström efter kvällens 4-6-förlust mot Karlskoga.

“Niklas Johansson är jättepressad”

Expertkollegan Johan Tornberg håller med och menar att Västerås inte har byggt laget på rätt sätt.

– Sportchef och tränare fick gå förra året och det var en jätteutrensning av spelare, flera tidigare västeråsare. Det är ett ombygge som har blivit ett fuskbygge, säger Tornberg.

Västerås är också fortsatt aktiva på spelarmarknaden och under onsdagskvällen kom Expressen med uppgifter om att klubben är på väg att värva en ny målvakt i form av Niklas Lundström då målvaktsduon Niilo Halonen och Ian Blomquist inte hållit nivån.

Experterna är dock kritiskt ställda till att VIK återigen ska ge sig ut och värva trots läget de är i.

– Det finns ett tryck utifrån, det finns sponsorer och jag brukar kalla det för “de mörka männen i skuggorna” som trycker på. Niklas Johansson (sportchef) är jättepressad som sportchef och behöver göra något. De tror i Västerås att räddningen är att ta sig till åttondelsfinal och då är faran över, men det tycker inte jag med vad man gått in med för ingångsvärde, säger Johan Tornberg.

“Ett skevt byggt lag”

Fredrik Söderström fyller i:

– Jag tror att Västerås inte kan köpa sig ur den här problematiken. Den är så pass djupt rotad i form av, vad jag tycker, är ett skevt byggt lag. Om man inte fått ordning på det under 45 omgångar så får man inte det av att ta in Niklas Lundström i målet. Det är inte där skon klämmer, även om Halonen inte varit så bra som man tänkt. Någonstans blir det väl att visa handlingskraft och då faller man under trycket som finns från människor som tycker “gör någonting”.

Efter förlusten mot Karlskoga under onsdagskvällen har Västerås nu sju raka förluster. Sedan nyår har laget förlorat 15 av 17 matcher och endast tagit åtta poäng.

TV: Johanna Fällman om proffslivet i USA