Brynäs vann med 2-0 mot Södertälje - och framför allt 2-0-målet blev något av en snackis. Claes Endre såg ut att ha koll på Jordie Benns skott från blå - men pucken gick ändå in. Efter matchen förklarade Endre varför.

– Den är helt färdig, den där plocken.

GÄVLE

Södertälje missade chansen att verkligen utmana Brynäs om seriesegern. Efter hemmalagets 2-0-seger ikväll skiljer det nu nio poäng mellan lagen, i stället för tre som fallet hade varit vid SSK-seger.

Jack Kopacka direktsköt in 1-0 i den tredje perioden, och strax därefter kom också 2-0. Jordie Benn slängde in ett till synes ofarligt skott från distans, men den letade sig ändå in bakom Claes Endre i Södertäljes mål.

– Andra målet förstör ju min kväll. Jag ser pucken hela vägen, suckar han efteråt.

– Man går vidare under matchen, men man är jävligt besviken när en sådan puck går in. Det är ingen kul känsla.

“Plocken har spelat sin sista match - nu blir det byte”

Men det fanns faktiskt en anledning till varför pucken gick in, trots att Endre både såg pucken och var där med plocken.

– Det är plocken som viker sig, helt enkelt. Jag får pucken på kanten, och plocken viker sig och stänger “fickan”. Där dör matchen. Min känsla är att den där inte får gå in någon dag någonsin om vi ska få tryck borta mot Brynäs. Men det är inte så mycket man kan göra, den där plocken har spelat sin sista match. Nu blir det byte.

Södertäljes målvakt säger att plocken blivit alldeles för mjuk.

– Jag vill ha den inkörd, men nu har den blivit för inkörd. Man kan inte skylla på det, men det är trist när man känner att man har den till 100 procent och så viker sig plocken fel. Det är skit.

– Jag har en annan plock som jag börjat köra in nu.

“Det suger, rent ut sagt”

Södertäljes andra målvakt, Tomas Sholl, är tillbaka efter hjärnskakning och ger nu Claes Endre rejäl konkurrens om speltiden. Dessutom finns ju MoDos Olle Eriksson Ek som ett tänkbart alternativ i ett slutspel.

– Det är jätteskönt att ha tillbaka Tomas, han är ett bollplank och bra att ha med på träning. Samtidigt har det varit skönt att få spela mycket och känna det flowret.

– Jag tänker inte att jag sumpar det här på något sätt, och under matchen blir jag inte besviken. Det har jag inte tid med. Men direkt när visslan går blir det en superbesvikelse. Jag vill vinna varje match och hatar att förlora. Nu har jag förlorat två i rad. Det suger, rent ut sagt. Jag vill vinna matcher här i SSK.

Södertälje ligger fyra i HockeyAllsvenskan efter kvällens förlust.

