Han är en av Vita Hästens största ikoner genom tiderna. När klubben degraderades till division 3 valde Jesper Samuelsson dessutom att stanna kvar - men inte bara som spelare. Utöver att han är lagkapten och den stora stjärnan är han både sportchef och assisterande tränare.

– Det är en livsstil att hålla på med hockey. Att det tar tid är ingenting jag tänker på, säger han till hockeysverige.se.

När ska all negativ publicitet för Vita Hästen sluta? Förra säsongen kom det ånyo en tuff käftsmälll: Konkurs. Igen.

Redan 1996 gick dåvarande Vita Hästen i konkurs för första gången efter en ganska vidlyftig satsning mot Elitserien. Det slutade med sju miljoner i skulder, konkurs och att man utgick ur seriesystemet.



Nybildade Norrköping Hockey bildades och 2006 bytte klubben namn till HC Vita Hästen. På ett imponerande sätt tog sig norrköpingsklubben upp till Hockeyallsvenskan, en serie laget blev kvar i till 2023 för att sedan gå i "konken”.

Ridå?

Eller?

– Senast det begav sig var jag sex år gammal och inte involverad på något sätt, säger Jesper Samuelsson som trots konkurs och degradering är klubben trogen.

– Det är klart att det är tufft för alla som är intresserade och har arbetat i och kring Vita Hästen senaste åren att det till slut hamnade där det hamna.

Därför valde han att stanna kvar

– Det är nog mest en snöbollseffekt utifrån jättemånga anledningar under många års tid, vilket renderade i konkursen.– Sedan ska vi ha med oss att personerna som jobbat i och kring föreningen senaste åren inte har tagit något beslut eller gjort något i förhoppning om att det skulle ställa till det här. Alla har tagit besluten och genomfört grejer som man trott varit för föreningens bästa.– Givetvis är det ingen som velat att det här skulle ske utan alla har jobbat för att föreningen skulle överleva och aktiebolaget klara av att undvika konkurs. Ibland är det oundvikligt, tyvärr.

Samuelsson är inte bara sportchef. Han är även assisterande tränare. Och just det - han är både spelare och lagkapten också. Dessutom är han seriens stora stjärna, med sina 70 poäng på 26 matcher toppar han poängligan.



Vad var det som fick dig att fortsätta engagera dig i klubben?

– Jag älskar ishockey samt kombinationen med att jag trivs otroligt bra i Norrköping samt att jag och mina barn bor här.

– Dessutom uppslutningen som var kring Vita Hästen för ett år sedan när supportar klev in och försökte rädda aktiebolaget från konkurs... Det engagemanget och intresset var det som gjorde att jag tog beslutet att fortsätta och engagera mig i klubben.

Hur tänker du idag kring Vita Hästens framtid?

– Intresset, hockeyfästet… Att det ska finnas ett elitlag i Norrköping tycker jag absolut. Den handlingsplan styrelsen har plockat fram och framtidsvisionen ser spännande ut.

– Sedan vet vi att det är hockey och man ska spela om det samtidigt som det inte är så lätt att klättra genom seriesystemet i den takt man skulle vilja. Det är svårare i praktiken.

“Det är lite ovårdat många gånger”

– Det är otroligt viktigt så vi får en hållbar och sund verksamhet. Jag tycker att vi börjat i rätt riktning under hösten med att få fler barn att börja spela hockey. Också att få intresset i Norrköping kring den biten.– Tidigare har man slagit lite sig för bröstet och tänkti stället för att hitta sätt få nya pojkar och flickor att börja spela hockey. Där tycker jag vi har börjat bra med många prova på dagar. Bland annat har vi gratis första året. Där har vi en sponsor, Slättö, som gått in och sponsrat det.– Det har även varit en del skolbesök och varit stort intresse för matcherna på Division 3-nivån. Tillväxten på ungdomssidan ser ljus ut.

Med tanke på att du har spelat i elitserien, hur har det varit att kliva in och spela i Division 3?

– Det är vad det är (skratt). När vi spelade match förra söndagen fick jag en klubba i ansiktet så det blev sex stygn i ansiktet. Det är lite ovårdat många gånger.

– Alla gör sitt bästa och alla älskar hockey så det är fantastiskt kul att vi fått ihop en grupp här i Norrköping och att vi har målsättningen att kliva upp i tvåan. Sedan får vi se om vi lyckas med det.

Du är assisterande coach, sportchef och spelare, hur får du ihop allt?

– Det fungerar ganska bra. Jag har ett bra samarbete med Patrik (Degerstedt) som är huvudtränare. Jag är inte heller så involverad som assisterande tränare. I ishallen, kring matcher och träningar är jag spelare.

– Absolut att det går en hel del tid, men det är en livsstil att hålla på med hockey. Att det tar tid är ingenting jag tänker på.

Fritid? Hockey!

Vad gör du på fritiden annars?

– (Skratt) Fritiden är hockey eftersom det är vad jag tycker om. Vad det gäller sportchefsjobbet känns det inte som jag ännu är inne i saker och ting. Det är något jag får utveckla och lära mig under resans gång.

– Det finns många runtomkring som gör ett fantastiskt arbete kring Vita Hästen, så jag får mycket hjälp.



Är det svårt att få spelare till Vita Hästen idag med tanke på att det är Division 3 och att ni nyligen gått igenom en konkurs?

– Ja, så har det absolut varit. Kanske inte just för att det är Vita Hästen utan att vi är på den nivå vi är. En del kan uttrycka sig att man kan tänka sig att komma senare om vi spelar i Hockeyettan och så vidare.

– Som jag sagt till många finns det ingenting att vänta på. Vill man spela med Vita Hästen i division 1 gäller det att vara med nu. Vi behöver duktiga spelare som hjälper oss att avancera.

– Jag tycker ändå att vi har fått ihop ett slagkraftigt gäng. Innan fönstret stängde 31:a januari fick vi in två spelare i Oskar Bengtsson (Helsingborg) och Anton Kellman (Mjölby). På så vis har vi breddat truppen och ser fram emot avslutningen av säsongen, avslutar Jesper Samuelsson.