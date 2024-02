Connor Bedard har inte spelat match sedan den sjätte januari. Men nu ser supertalangen ut att närma sig spel igen.

Den mest hajpade spelaren i NHL sedan Connor McDavid för åtta år sedan fick ett abrupt avbrott på sin rookiesäsong. En käkfraktur i matchen mot New Jersey i början av januari krävde operation och har hållit Connor Bedard på sidan sedan dess.

Men nu är det inte långtifrån en comeback.

Enligt Scott Powers på the Athletic, som följer laget på nära håll, tränar 18-åringen på i en “ingen kontakt”-tröja. Men förhoppningen är att den ska åka av nästa vecka, och att det då inte är många träningspass som behövs innan det är dags för match.

