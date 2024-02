Nick Bonino blev nedskickad till AHL av New York Rangers för ett tag sedan.

Men 35-åringen vill inte spela i farmarligan och ber nu om att bryta sitt kontrakt med Rangers.

För en och en halv vecka sedan sattes Nick Bonino upp på waivers av New York Rangers i syfte att skickas ner till farmarligan. Men veteranen hade inget intresse av att spela AHL-hockey för första gången på tolv år.

Nu sätts därmed 35-åringen upp på “unconditional waivers” i syfte att bryta kontraktet. Enligt Peter Baugh på The Athletic fick Bonino tid att fundera kring sin framtid under All Star-uppehållet sedan han blev nedskickad till farmarlaget. Centern har nu då kommit fram till att han inte vill spela i AHL och därmed har bett om att få bryta kontraktet, ett önskemål som Rangers har gått med på.

Alla 31 andra NHL-lag har nu 24 timmar på sig att göra anspråk på Bonino och ta över hans nuvarande kontrakt. Om inget lag visar intresse för Bonino så blir han fri på marknaden och kan välja att flytta till Europa eller försöka omförhandla sig till ett nytt NHL-avtal.

