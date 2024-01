ANNONS

2–0-ledning och övertag. Då föll MoDo ihop och släppte in ett hattrick.

Under förlusten i en viktigt bottenmöte kritiserades Mattias Karlins mannar ordentligt.

– Vad fan håller MoDå på med egentligen? säger TV4:s expert Petter Rönnqvist.

SHL:s två formsvagaste lag gjorde under lördagen upp om viktiga poäng i botten av tabellen. Inför skiljde två poäng, men när matchen var färdigspelad hade Malmö gått förbi. Detta efter att Carl Persson vänt på matchen genom ett hattrick. Mycket av fokus under mötet handlade dock även om det bristande spel MoDo visade upp.

– Vad fan håller MoDå på med egentligen här i andra perioden. Man har pratat gång på gång om hur det ser ut i spelet utan puck. Här är det markeringsmissar så det bara sjunger om det. Det är riktigt oroväckande, säger TV4:s expert Petter Rönnqvist.

Malmö inledde piggt och hade även chansen att ta ledningen genom Lauri Pajuniemis strafförsök, men istället tog MoDo över och gick ifrån till 2–0 innan första pausen. Ändå tappade man det hela. Det undermåliga boxplay-spelet ledde till en reducering för Malmö och i TV4-studion kritiserades MoDo hårt.

– Det är ett boxplay som är sämst genom tiderna i SHL. Under 65 procent. En av de enda fyra noteringarna under 70 totalt på 2000-talet, säger Björn Oldéen innan experten Almen Bibic fyller i:

– Kollar man på den underliggande statistiken lyser det rött, rött, rött. Det är som när man bogsera in en bil till verkstaden och allt lyser rött på instrumentbrädan. Var ska vi börja? Jag vet inte. Sättet de tappar försvarspelet på här i slutet…det är jätteslarvigt av MoDo.

Stenhårda kritiken - efter avgörandet: “Det är så uselt”

Några minuter senare kom även 2–2 och plötsligt var MoDo rejält tillbakatryckta. Båda målen från bortalaget kom från Carl Perssons klubba.

– Jättestor skillnad. Det var lite som förra matchen mot Färjestad hemma. Jag tycker att vi har bättre energi i första denna matchen. De får energi av sina mål, men det är en ruggigt bra andraperiod från oss, säger Persson i TV4.

I andra lägret var det inte lika positiva tongångar.

– Vi går ner oss totalt. Vi blir lite för spända och stressade där ute. Vårt spel går ut på att försöka ha pucken så mycket som möjligt och åka skridskor. Nu tycker jag vi mest backar hem och slänger puckar. Jag tror vi måste börja snacka lite mer med varandra och hjälpa varandra så att vi inte känner oss lika stressade, säger MoDos kapten, David Rundblad i TV4.

I tredje perioden hade MoDo kniven mot strupen, men lyckades endast få fram två skott på mål medan Carl Persson fullbordade sitt hattrick genom 3–2 och säkrade segern för Malmö. Även det målet kom efter ett misstag från MoDo som kritiserades i sändningen.

– Det är ganska svårt att sätta ord på hur dåligt det är. Man kan inte åka och byta i det läget när anfallarna kommer. Det är så uselt, säger Almen Bibic i TV4.

