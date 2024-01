Shane Pinto blev den första spelaren att bli avstängd för att ha brutit mot NHL:s bettingregler. Avstängningen gällde över 41 matcher – och nu har forwarden skrivit på för resten av säsongen med Ottawa.

Ottawa Senators fick inte sajna Shane Pinto efter att beskedet kom att forwarden brutit mot NHL:s bettingegler. Ligan stängde av 23-åringen i 41 matcher, vilket motsvarar halva säsongen.

– Jag vill be om ursäkt till NHL, Ottawa Senators, mina lagkamrater, fansen och framför allt min familj. Jag tar helt och hållet ansvar för mina aktioner och och ser fram emot att vara tillbaka på isen med mitt lag, sade Pinto i ett uttalande på Ottawas hemsida efter att avstängningen blev känd.

Vi har nu kommit halvvägs in i säsongen, och då väljer Ottawa också att skriva nytt kontrakt med honom. Det blir ett minimum-kontrakt där lönen är den lägsta tillåtna, och kontraktet sträcker sig inte längre än säsongen ut.

