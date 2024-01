Skellefteå är klara för CHL-final.

Trots förlust i kvällens semifinal så går Skellefteå vidare med 5-4 totalt över de båda matcherna mot Vítkovice.

Ett svenskt lag har spelat i varenda CHL-final sedan starten 2014 och så kommer det även att bli 2024.

Skellefteå säkrar nämligen finalplatsen trots att de förlorade med 2-1 mot Vítkovice under tisdagskvällen eftersom de vinner med totalt 5-4 över de båda semifinalmatcherna för att gå vidare till finalen av Champions Hockey League.

Västerbottningarna satt i en bra sits inför kvällens match sedan de vann med 4-2 nere i Tjeckien förra veckan. Tillbaka i Skellefteå inledde då hemmalaget också bra och kunde utöka sin ledning direkt.

Redan efter knappa sex minuter kunde nämligen Skellefteå ta ledningen då JVM-backen Elias Salomonsson satte 1-0 efter en fin soloaktion där han vandrade in från blålinjen och knäppte iväg ett skott som letade sig in bakom målvakten Matej Machovsky,

– Han gör det där väldigt skickligt. Han gör det själv och klär av två spelare lite. Ett snabbt och fint skott av Salomonsson där man också har folk framför mål vilket gör det svårt för målvakten, säger Viaplays expertkommentator Mattias Norström.

🚨 𝗚𝗢𝗔𝗟! That's another goal towards a place in #CHLFinal2024 !🎯 #ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/Yoer40bZbP

Efter målet hade Skellefteå full kontroll på matchen och var nära ytterligare mål i starten av den andra perioden. Vítkovice skapade knappt någonting alls men Skellefteå drog sedan på sig en utvisning halvvägs in i perioden och tjeckerna fick därmed chansen i powerplay.

Då kom 1-1 som nästan från ingenstans då en styrning ställde Skellefteåmålvakten Linus Söderström för kvitteringen. Efter målet började Vítkovice ta över mer och mer och började hota allt mer då de skapade press mot Skellefteås mål.

Men 1-1 stod sig efter 40 minuter och Skellefteå ledde då med 5-3 totalt inför avgörandet.

– Magkänslan säger att Skellefteå ror det här i hamn. Skellefteå har gjort ett bra jobb, de har haft både puckinnehavet och spelet. Jag tror det kommer se till att de vinner både tredje perioden och matchen, säger Mattias Norström i pausen.

I den tredje perioden kom Vítkovice ut och visade direkt att de tänkte göra dramatik av det hela. Redan efter 98 sekunders spel kunde bortalaget ta ledningen i matchen och reducera till 5-4 totalt då de slog in en returpuck.

🚨 𝗚𝗢𝗔𝗟!



The 🇨🇿 team are just 1️⃣goal away from levelling the score 😲#ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/6E2pL5pgIM