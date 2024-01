Jacob Markström tvingas till vila igen efter ännu en skada.

Men Calgary Flames lämnar lugnande besked om svenskmålvakten.

– Vi förväntar oss inte att han ska vara borta någon längre tid, säger tränaren Ryan Huska.

För tredje gången den här säsongen tvingas Jacob Markström ställas vid sidan av isen efter att ha dragit på sig en skada på träning med Calgary Flames.

I november var han borta med en lindrig överkroppsskada och i december var 33-åringen borta en längre tid efter att ha brutit fingret. Nu har den svenske målvakten skadats igen.

Även om Calgary inte går ut med vad det är för typ av skada så lämnar klubben ett lugnande besked om Markström.

– Vi förväntar oss inte att han ska vara borta någon längre tid men i nuläget har vi ingen tidslinje för när han kan vara tillbaka. Det kändes inte som vi eller han ville att det skulle göra på träningen i går, säger Flames-coachen Ryan Huska.

