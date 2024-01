ANNONS

Elias Pettersson har spelat sig till ett riktigt bra utgångsläge inför kontraktsförhandlingarna.

Nu prisas Vancouvers svenske superstjärna av NHL - som veckans bästa spelare.

– Han har haft en fantastisk säsong, sa hans agent J.P. Barry nyligen.

Efter en perfekt vecka för Vancouver Canucks prisas nu deras store stjärna från Sverige. NHL utser Elias Pettersson till veckans bästa spelare i NHL efter 25-åringens nio poäng på de fyra vinsterna.

Under dessa matcher stod Elias Pettersson för fem mål, delat flest i NHL, och tre matchvinnande fullträffar. Detta när man besegrade New York Rangers, New York Islanders, Pittsburgh Penguins och Buffalo Sabres. Samtliga av poängen kom i de tre första mötena.

Efter Pettersson är det Calgarys Blake Coleman och Colorados Alexandar Georgiyev som tar plats bland veckans tre bästa spelare.

Sitter fortsatt på utgående kontrakt

Svenske stjärnan står nu på 57 poäng (22+35) efter 43 spelade matcher och är därmed på väg mot 109 poäng denna säsong. Nu kan däremot fokus snart behöva hamna på det nya kontraktet.

– Folk har pekat ut “är vi för tålmodiga?". Vi är snart vid en punkt nu där vi måste sätta oss ner. Jag tycker att han har haft en fantastisk säsong och gjort allt han vela, men han vill att laget ska vinna också och vill inte distraheras. Vi måste balansera, om vi tror det blir en distraktion eller inte. Mycket handlar om vad klienten vill. Kan allt göras nu eller kan vi vänta och göra det i maj eller juni? Vi måste prata om det, sa hans agent J.P. Barry nyligen i The Ray & Dregs Podcast.

