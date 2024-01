ANNONS

Färjestad dras med fortsatta skadebekymmer på målvaktssidan. Därför väljer serieledaren denna vecka att låna in JVM-målvakten Melker Thelin från Björklöven.

Via ett inlägg på sina sociala medier meddelar Färjestad att man kommer att låna in Björklövens målvaktstalang Melker Thelin under veckans två matcher mot Växjö och Färjestad.

Färjestad har sedan tidigare både Carl Lindbom och Max Lagace på skadelistan, vilket gjort att Karlstadsklubben under de senaste tre matcherna lånat in AIK:s målvakt Tobias Normann.

Melker Thelin kommer närmast från spel i JVM-turneringen i Göteborg, där han agerade reservmålvakt till Hugo Hävelid i Juniorkronorna. 18-åringen fick spela två matcher i turneringen (mot Tyskland och Finland) och noterades för en räddningsprocent på 90,9 procent.

Spelat sex matcher i Hockeyallsvenskan denna säsong

I Hockeyallsvenskan har Thelin varit andravalet bakom Joona Voutilainen den här säsongen, då han spelat sex matcher för Björklöven och noterats för en räddningsprocent på 91,5 procent. Thelin har även spenderat fem matcher på lån i Hockeyettan-klubben Vännäs.

– Vi vill ge Melker chansen att testa på spel i SHL och han ansluter till vår bortaturné nästa vecka, säger Björklövens sportchef Per Kenttä till Umeåklubbens hemsida.

Under gårdagen kom ett välkommet besked för Färjestad, då skadade Carl Lindbom var på is och tränade innan lagträningen. Det är ännu oklart om den Tre Kronor-meriterade målvakten kan komma till spel redan på torsdag.

