William Nylander uppges vara nära att skriva på ett nytt monsterkontrakt med Toronto Maple Leafs.

Enligt Sportsnets insider Elliotte Friedman är avtalet totalt värt cirka 943 miljoner kronor.

Det var en följetong under i princip hela 2023 – men nu ser det ut att lösas direkt när 2024 har börjat.

William Nylander uppges vara på väg att komma överens med Toronto Maple Leafs om ett nytt kontrakt som ska se till att hålla honom kvar i klubben under åtta år framöver.

Enligt Sportsnets insider Elliotte Friedman kommer Nylander att tjäna 11,5 miljoner dollar (cirka 118 miljoner kronor) per säsong för ett totalt värde på 92 miljoner dollar (cirka 943 miljoner kronor). Nylander tjänar just nu runt 6,9 miljoner dollar per säsong och kommer därmed att få en stor löneökning.

Nylanders ord i natt: “Hade varit en dröm”

Elliotte Friedman uppger att det nya kontraktet kan tillkännages så tidigt som på måndag.

– Det hade varit en dröm att stanna här. Att spela för en sådan organisation och jag kallar Toronto för mitt hem. Så det vore en väldigt speciell känsla, säger Nylander till Sportsnet i natt.

Om uppgifterna om lönen stämmer skulle Nylander bli den bäst betalde svensken i NHL tillsammans med Erik Karlsson som också tjänar 11,5 miljoner dollar per säsong. Nylander skulle då också ha den delat femte högsta lönen i hela NHL.

Ny show av William Nylander i segern

William Nylander stod också för en topprestation i nattens match mellan Toronto Maple Leafs och San Jose Sharks. Toronto vann med 4-1 och Nylander låg bakom tre av målen. Han sköt två av dem själv och passade fram till ytterligare ett mål.

Nylander har nu gjort 21 mål och 54 poäng den här säsongen och ligger delad femma i NHL:s poängliga – på samma poäng som Connor McDavid.

I matchen noterades också för Toronto för ett helsvenskt mål då Calle Järnkrok blev målskytt efter assist av Pontus Holmberg och Timothy Liljegren. Torontos svenskar låg därmed bakom alla fyra målen i segern mot San Jose.

San Jose Sharks – Toronto Maple Leafs 1–4 (0-1,0-1,1-2)

San Jose: Mikael Granlund (5).

Toronto: William Nylander 2 (21), Mitch Marner (15), Calle Järnkrok (10).

