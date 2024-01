ANNONS

Ulf Mårtensson var central för Leksand under guldåren och var med och blev svensk mästare fyra gånger.

Nu har den tidigare måltjuven gått ur tiden – 78 år gammal.

– Uffe var väldigt omtyckt av alla och en viktig kugge för ishockey här i Leksand på det sätt han uppträdde, säger lagkamraten Mats Åhlberg till hockeysverige.se.

En av Leksands största spelare under gulderan 1969 till 1975, Ulf ”Mini” Mårtensson har gått ur tiden efter en tids sjukdom.



Ulf Mårtensson fostrades i Surahammars IF där han debuterade i klubbens A-lag 1963. Inför säsongen 1965/66 värvade Rune Mases honom till Leksands IF. Redan första säsongen svarade han för sju mål på 20 matcher och blev snabbt en publikfavorit för sin härliga inställning. Han gick också under smeknamnet ”Mini” eftersom han inte var den längsta spelaren i allsvenskan utan ”bara” 161 centimeter.

Han spelade sedan i Leksand mellan 1965 och 1975.



Ulf Mårtensson var med om att vinna SM-guld med Leksand 1969, 1973, 1974 och 1975. Säsongen 1973/74 utsågs han till Rinkens Riddare.

Lagkamraten minns Ulf Mårtensson: “En genomsnäll kille”

Mats Åhlberg kom att spela med Ulf Mårtensson mellan 1966 och 1975:

– Ulf kom till Leksand ett år före mig och Danne Söderström. Vi umgicks väldigt mycket eftersom vi båda hade flickvänner och var från ungefär samma del av landet. Jag från Avesta och han från Surahammar.

– Första säsongen satte Rune Mases ihop oss tre i samma kedja. Det här var vid jul. Efter det spelade vi ihop hela tiden fram till det han tvingades att sluta.

– Han var målare, fick problem med knäna och satt till och med ett tag i rullstol, men vi hann i alla fall spela tio år tillsammans.

– Som person var han snäll och trevlig. Duktig i sitt civila jobb. Efter några år som målare fick han, som sagt var, problem med knäna. Något reumatiskt som gjorde att han var tvungen att sluta. Då skolade han om sig till byggnadsingenjör.

– Uffe var väldigt omtyckt av alla och en viktig kugge för ishockey här i Leksand på det sätt han uppträdde och tog emot alla nykomlingarna som kom till oss. En genomsnäll kille som jag bara har gott att säga om.



Ulf Mårtensson blev 78 år.

TV: Filip Forsbergs snyggaste aktioner 2023/24