Linnea Natt och Dag var med och tog silver på JVM i Östersund förra året.

Nu är hon en av spelarna som jagar en ny medalj på årets JVM i Schweiz.

– Det går inte att slappna av en enda sekund mot USA, Kanada eller mot något annat lag heller för den delen, säger backen till hockeysverige.se.

På lördag drar det i gång, U18-VM i Zug. Sverige tog sig till final förra säsongen och har fått lite stämpel på sig att i alla fall vara ett av toppfyra-lagen då vi ska summera turneringen. En av spelarna som var med redan under förra turneringen och ska vara med även i år är Linnea Natt och Dag. Ursprungligen kommer 17-åriga backen från SDE, men har senaste två säsongerna spelat för Djurgården.

– Jag kände att det var dags att testa något nytt. Från det att jag började spela hockey hade jag bara spelat med SDE:s killar Team 06. Jag trivdes otroligt bra med alla i laget och tränarna var jättebra, berättar Linnea Natt och Dag för hockeysverige.se och fortsätter:

– Vi pratade inför gymnasietiden om att det var dags att testa ett nytt lag och en ny skola. Djurgården har otroligt mycket fint att erbjuda. Jag fick ett jättebra intryck av Johan (Schillgard) och hela föreningen. Det blev att jag landade i Djurgården och jag är väldigt glad för det.

Hur ser du på din utveckling sedan du kom till Djurgården?

– Jag har utvecklats mycket här och man hjälper mig mycket för att jag ska utvecklas. Tränarna fokuserar inte bara på isen utan även på fysen och tycker det är något väldigt viktigt.

– Fysen har gjort att jag blivit starkare. Sedan låter tränarna oss försöka och testa på isen. Dom förstår att man är ung och inte helt felfri samtidigt som dom är måna om att utveckla oss.



Har fysen gett dig vad du behöver på isen?

– Ja, det tycker jag ändå. Vi har Kim (Loke) som fystränare och han är jätteduktig. Han fattar verkligen vad vi som hockeyspelare behöver.

– Det här har hjälpt mig jättebra. Alla som kommit in som nya den här och förra säsongen, med hans upplägg har vi nya spelare tagit enorma steg jättesnabbt.

17-årige Linnea Natt och Dag har redan hunnit spela 71 SDHL-matcher. Foto: Ronnie Rönnkvist

Trots tre säsonger i SDHL, en med SDE och två med Djurgården, har U18-landslagsbacken ännu inte gjort något mål.

– Det lockar mycket att få göra mitt första mål, säger Djurgårdsbacken med ett skratt och fortsätter:

– Det har ändå varit några år där jag varit med, men jag kommer närmare och närmare. Jag tycker att det varit några tillfällen där den borde gått in, men den studsat på någonting annat. Förhoppningsvis kommer första målet snart.



Ser du dig själv främst som en defensiv back?

– Jag vet egentligen inte. Tycker att det där varierar och jag ser mig själv ganska mycket som en tvåvägsback. Jag kan hinna vara med i anfallen, men prioriterar först och främst defensiven eftersom jag är back.

“Även fast det inte blev guld sa dom att vi hade gjort något väldigt stort”

U18-VM 2023 blev en lång succéresa för det svenska laget som tog sig till final mot ett Kanada som fullkomligt pulvriserade svenskorna i den.

– Den turneringen var fantastisk, riktigt kul att få vara med där. En rolig erfarenhet att ha med mig.

– Att det dessutom var på hemmaplan och i en mindre stad (Östersund) gjorde jättemycket. När vi gick på promenader kände man att det var en speciell känsla i hela staden.



Ni är kanske inte vana vid fullsatta arenor, hur var det då att glida in på isen till en fullsatt ishall i Östersund?

– Det var otroligt och en energiboost. Vi låg under i semin mot USA, men stödet från läktarna gjorde att vi vände och lyckades vinna.



Linnea Natt och Dag svarade för två mål och totalt tre poäng under lagets sex matcher.

– Det finns alltid saker jag kan utveckla och göra bättre. Överlag gjorde jag ändå en godkänd prestation. Sedan har jag kollat igenom klipp från matcherna och det finns saker jag kan förbättra.

Linnea Natt och Dag på JVM i Östersund förra året. Foto: Mathilda Ahlberg/Bildbyrån

När du säger förbättra, vad tänker du närmast på då?

– Det finns, som sagt var, alltid saker att förbättra. Till exempel att kanske ha ett lite bättre ”gap” någonstans här och där, sätta första passen i ställer för att leta en annan passning… Småsaker.



Vad tror du er prestation har betytt för damhockeyn i Sverige?

– Väldigt mycket. Ju längre turneringen gick desto fler personer var det här hemma som fick upp ögonen och såg att det här var någonting. ”Dom här tjejerna kan”.

– Många har nog nu förstått att det här är något roligt att se på, att det här är något man vill fortsätta se på. Jag hoppas att dom som kollade förra året kan tycka det är spännande att se på även i år.



Vilka reaktioner möttes du av från dina vänner och annat folk runt omkring efter att du kommit hem från Östersund?

– Det var många hockeyintresserade i skolan som frågade om turneringen, men även från familj, folk omkring mig i närområdet och från andra lag hörde av sig och grattade. Även fast det inte blev guld sa dom att vi hade gjort något väldigt stort.

På jakt efter ny succé: “Alla har tagit till sig det”

Det är elva spelare kvar från förra U18-VM och Linnea Natt och Dag ser den ”nygamla” gruppen som…

– … Väldigt intressant. Det är många otroligt spelskickliga spelare, smarta och otroligt duktiga på hockey.

– Av det jag sett hittills av USA- och Tjeckien-resan skulle jag säga att det här kommer bli ett intressant VM. Vi har en väldigt bra grupp och Andreas (Karlsson) brukar också alltid lyckas med att få ihop en otroligt bra grupp där alla kompletterar varandra väldigt bra, vilket vi om inte annat såg förra året. Det ska bli spännande att se hur det går i år.

Andreas Karlsson är förbundskapten för U18-landslaget. Foto: Ronnie Rönnkvist

Vilka erfarenheter tar du med dig från förra turneringen in i årets för att ånyo gå till final?

– Det som vi pratar om i U18. Att jobba det hårdaste vi kan. Det går inte att slappna av en enda sekund mot USA, Kanada eller mot något annat lag heller för den delen.

– Att, precis som vi jobbat med under den här säsongens turneringar, jobbar hela vägen.



Ingen Mira Jungåker, Felicia Frank, MIra Markström eller Astrid Lindeberg, vilka ska leda det här laget?

– Alla kommer ta på sig en ganska stor roll. När jag ser tillbaka på nationsturneringarna vi haft tycker jag alla, nya som gamla, har tagit på sig ett stort ansvar i det här. Alla vill leda gruppen framåt. Alla vill att det ska bli bra. Alla har verkligen en stor roll.



Hur ser du på din roll vid sidan av isen?

– Jag tror att jag bidrar ganska mycket med energi, men också tar ett ganska stort ansvar att få ihop laget till en bra grupp. Ser till att alla känner sig välkomna, bekväma och trygga i gruppen och med varandra.



Vad talar för att Sverige ska gå till final även 2024?

– Vi har fortfarande den här grejen att vi ska köra på hela tiden, att verkligen göra det hårda jobbet i varje situation. Andreas har fått in det i gruppen även det här året att det ska vara en av våra nycklar. Jag tycker också att alla verkligen har tagit till sig det. Vi kommer verkligen köra järnet i alla situationer, avslutar Linnea Natt och Dag.

