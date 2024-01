Det har varit en jobbig säsong för Adam Boqvist som har varit petad, skadad och inbladad i trejdrykten.

Men nu är den 23-årige svensken tillbaka igen och redo för comeback till helgen.

Adam Boqvist har haft en tuff säsong i Columbus Blue Jackets så här långt.

Han inledde utanför laget då han var petad och har varit inblandad i trejdrykten den senaste tiden. Som om inte det vore nog så har svensken återigen dragits med skadebesvär.

23-åringen har inte spelat sedan sjätte december på grund av en axelskada men nu, efter en månad utanför isen, är backen äntligen tillbaka igen.

Nu rapporterar Brian Hedger på The Columbus Dispatch att Blue Jackets-coachen Pascal Vincent bekräftar att Boqvist är återhämtad från sin skada och redo för comeback.

Det innebär att han ser ut att vara tillbaka i spel under lördagsnatten då Columbus ställs mot Minnesota Wild.

#CBJ coach Pascal Vincent says D Adam Boqvist is “good to go,” now, so I’d expect to see him vs #mnwild



Talked to Boqvist in Philly on Thurs and he said that game is the one he’s targeting for a return to the lineup.



No new injury/health issues coming out of Philly.