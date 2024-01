ANNONS

En otäck situation sent i Linköpings möte med Timrå tvingade Arvid Aronsson av isen.

LHC-backen dundrade in i sargen och behövde sedan hjälp ut i omklädningsrummet.

– Det ser inte bra ut alls, säger TV4:s kommentator, Andreas Åberg i sändningen.

Med cirka 17 minuter spelade och en 1–0-ledning i bortamötet med Timrå dundrade Linköpings Arvid Aronsson in i sargen. Backen var ute efter att sätta in en tackling på Emil Pettersson, men innan han var framme vek sig ena benet och skridskon hamnade fel. Aronsson flög in i sargen nära isnivå och såg omtumlad ut. Direkt efter det hela försökte han ta sig till eget bås, men föll sedan otäckt ihop i mittcirkeln.

– Det smäller rejält. Hur är det med Aronsson. Det ser inte bra ut alls. Det var en ruggig smäll när Aronsson och Pettersson hamnade i duell. Det syntes direkt att Aronsson var illa däran. Det här kan nog vara otäckt. Aronsson försöker snabbt komma upp på fötterna, det syns direkt att han är påverkad av smällen, säger TV4:s kommentator, Andreas Åberg i sändningen.

Med hjälp av lagkamrater och sjukvårdare kunde Arvid Aronsson ta sig ut i omklädningsrummet.

Kort därefter kvitterade Timrå genom Erik Andersson.

– I stora perioder gör vi det bra. Det de har är ganska farligt, annars är vi ganska nöjda, säger Linköpings Sebastian Strandberg som spelade fram till bortalagets ledningsmål.

Matchen pågår.

