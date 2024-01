ANNONS

Tjeckien är i JVM-semifinal. De besegrade Kanada efter ett sanslöst drama där Jakub Stancl avgjorde i slutsekunderna.

– Det var otroligt. Jag kan inte ens beskriva det, sade matchvinnaren.

GÖTEBORG (HOCKEYSVERIGE.SE)

Ifjol möttes länderna i final. I år stötte Tjeckien och Kanada på varandra redan i kvartsfinal. Och precis som i förra årets finalmatch blev det en sanslös rysare.

Tjeckien gick fram till 2-0 i den första perioden efter mål av Växjös Jakub Stancl och Tomas Cibulka. I den andra kom Kanada ut som ett helt nytt lag - och körde mer eller mindre över Tjeckien. 1-2 kom från Matthew Wood - och 2-2 kom från backen Jake Furlong.

I slutperioden var det länge mållöst och matchen gick mot förlängning - då klev Jakub Stancl fram igen. Växjötalangen kastade in en puck på mål, och via en kanadensisk back styrdes pucken in i mål.

Då återstod det bara elva sekunder av matchen.

– Det var bara att försöka få den pucken på mål. Sen var det en tursam studs - och nu är vi här, säger Stancl efteråt.

Är det ditt bästa mål i karriären?

– Förmodligen… For sure!

– Men vi får inte fira för mycket nu, utan vi får förbereda oss till nästa match från och med imorgon.

Kan få möta Sverige

Det var hans andra mål i matchen, och tredje mål i JVM. Han har gjort lika många mål i JVM som på 16 matcher i J20 Nationell.

– Jag försöker bara vara den bästa versionen av mig själv varje dag. Jag jobbar hårt och tror på mig själv.

Nu kan en match mot Sverige vänta i semifinalen.

– Det kommer vara kul. De spelar hemma och det kommer nog vara en fullsatt arena.