Elias Salomonsson fick matchstraff i gårdagens JVM-premiär.

Nu meddelar IIHF också att svenske backen stängs av en match för tacklingen.

– Vi accepterar IIHF:s beslut och riktar fokus på nästa match imorgon mot Tyskland, säger förbundskapten Magnus Hävelid i ett pressmeddelande.

Det small tidigt i JVM-premiären mellan Sverige och Lettland då Elias Salomonsson delade ut en tackling i ryggen på en motståndare redan efter 25 sekunders spel. Skellefteåtalangen fick då matchstraff och tvingades gå och duscha innan matchen knappt ens hade hunnit komma igång.

– Jag råkar sätta klubban i ryggen på honom, det är lite olyckligt, sade Salomonsson själv efter matchen.

– Jag var kanske lite övertaggad. Men det är sånt som händer. Det är bara att gå vidare. Jag är glad över att grabbarna klarade av boxplayet.

Nu står det klart att Juniorkronorna kommer att få klara sig utan backen i morgondagens match mot Tyskland.

IIHF meddelar nämligen att Salomonsson stängs av i en match efter sin tackling under premiärmatchen mot Lettland.

The 2024 #WorldJuniors Disciplinary Panel has issued a one game suspension to Elias Salomonsson (Sweden, #3) for violating Official Playing Rule 43 against Emils Veckaktins (Latvia, #10).



