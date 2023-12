Under gårdagen rapporterades det att Nolan Patrick avslutat sin hockeykarriär. För Elliotte Friedman tydliggör 25-åringen emellertid att han inte avslutat sin karriär.

Under onsdagen gjorde uppgifter gällande att den tidigare stortalangen Nolan Patrick valt att avsluta sin hockeykarriär. 25-åringen har brottats med återkommande migränproblem och kom inte till spel överhuvudtaget förra säsongen för Vegas Golden Knights.

Nu kommer en vändning kring den 25-årige forwarden.

Nolan Patrick avböjde en intervju med Sportsnets Elliotte Friedman under gårdagen, men meddelade insidern att han inte officiellt lagt skridskorna på hyllan.

Tidigare hade Patrick beskrivits som en “pensionerad proffsspelare” i ett Instagram-inlägg av The Power Play, en grupp coacher och mentorer som grundats av den tidigare SHL-spelaren Jayce Hawryluk. Den beskrivningen har i ett senare skede raderats.

Nolan Patrick draftades som andra spelare totalt i NHL-draften 2017 och tog plats i Philadelphia Flyers redan som 18-åring. Forwarden spelade 73 respektive 72 matcher under sina två första NHL-säsonger, men missade därefter hela säsongen 2019/20 på grund av sin migränproblematik.

Patrick spelade därefter 52 matcher för Flyers under säsongen 2020/21 innan han trejdades till Vegas Golden Knights, där han spelade 25 matcher säsongen 2021/22 innan han på nytt missade en hel säsong under fjolårssäsongen. Kontraktet med Vegas löpte ut i somras.

Totalt har Patrick producerat 77 poäng (32+45) på 222 matcher i NHL.

Reached out to Patrick today, he politely declined to talk...but did text to say he has not officially retired. It's clear he prefers to stay under the radar. https://t.co/wbMY2BYQBP