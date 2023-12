ANNONS

Lucas Elvenes gör succé i Leksand och toppar lagets interna poängliga. Nu drömmer 24-åringen om en plats i det svenska VM-laget till våren.

– Ingenting är omöjligt, säger Elvenes till hockeysverige.se.

Att Lucas Elvenes haft en lyckad säsong råder det inga som helst tvivel om. Han och hans kedja med Peter Cehlárik och Lukas Vejdemo har senaste matcherna varit en stark bidragande orsak till att Leksand hänger på lagen som ligger topp sex. Elvenes toppar lagets poängliga med åtta mål och totalt 24 poäng på 26 matcher, men har också visat upp ett spelsinne utöver det vanliga.

Men resan efter det att han kommit hem från tre säsonger i USA och spel i AHL har inte varit spikrak. Tanken var att han skulle ha liknande framgångar i HV71, men så blev det inte.

– Allt som jag vill ska stämma fanns inte riktigt där. Jag kom in lite så där, blev skadad tidigt på försäsongen, missade många matcher och hann inte komma in i det riktigt, berättar Lucas Elvenes för hockeysverige.se och fortsätter:

– Jag har fått många frågor om just HV-tiden. Den tiden är något jag vill glömma. För mig var jag här i Leksand hela tiden och mina tre matcher jag spelade i HV71 kommer jag inte ens ihåg.

Lucas Elvenes. Foto: Ronnie Rönnkvist

Hyllar kompisen: "Vad han gör för mig har betytt otroligt mycket"

Hur var omställningen för dig att komma tillbaka från små rinkarna i AHL till våra stora här i Sverige.

– Det gör mycket. Farten, ”skillsen”… Alla spelare är bättre i SHL. Det är svårare att komma in på mål och få farliga målchanser.

– Ibland i AHL kunde man ha en dålig match men ändå få något med sig till slut. Här i SHL måste man jobba i varje byte.

– Nu har det trillat in lite för mig och min kedjas del. Det är skönt att det hårda jobbet betalar av sig.

Vad hände med dig som hockeyspelare efter det att du kommit till Leksand?

– Det har gjort mycket. Tycker man om att vara i miljön med spelarna, tränarna och laget får man en extra energi och självförtroende. Passningarna sitter, händerna sitter och man får glädje i sitt spel, vilket är något jag ibland känner att jag behöver för att jag ska få ut min fulla kompetens.

– Det kanske jag inte fick fullt ut förra säsongen, men det får jag nu och visar vad jag kan.

Det känns som du har den här säsongen fått mer utrymme för ditt spelsinne. Vad bottnar det här i?

– För det första har jag haft Cehlárik med mig under hela säsongen. Vad han gör för mig har betytt otroligt mycket, men också vad jag gör för honom. Nu har ”Vejde” spelat med oss och han städar undan för oss och gör det här extrajobbet som vi då inte behöver lägga så mycket energi på.

– Det här gör mycket för mig eftersom jag då är pigg i hela bytena. När jag då väl får pucken har jag extra energi och kan utnyttja mina kvalitéer. Jag tycker att hela kedjan fixar det bra för varandra.

Peter Cehlárik och Lukas Vejdemo. Foto: Bildbyrån

Hur ser på din prestation sett över hela säsongen?

– Så som jag ville att det skulle gå innan säsongen för min egen del. Även om vi ligger bra till i tabellen vill vi såklart ligga högre upp i den, men det är en tajt tabell.

– Vi ska inte luta oss tillbaka och vara nöjda utan vi måste fortsätta kriga för en topp sex plats och slutspel.

Känslan är att det svajar i Leksands prestationer till och från, varför blir det så?

– Vi har ändå hittat något som fungerat för oss 15-20 senaste matcherna. Sedan har man alltid någon match där det inte riktigt studsar rätt. Varje match vi spelat, senaste 20, har jag känt mig trygg i det vi gör och litat på det samtidigt som alla i laget går ut och vet vad dom ska göra.

– Att vi förlorat någon match senaste tiden är inget som stör oss. Vi har visat att vi är starka då vann mot Linköping och Rögle.

"Efter det som hänt har vi spelat för Björn"

Björn Hellkvist är en person som betytt mycket för Lucas Elvenes och var en stor anledning till att han valde spel i Leksand. Nu har Hellkvist varit tvungen att ta en paus från hockeyn på grund av sin sjukdom.

– Det är jättetråkigt och som jag har sagt många gånger har Björn betytt mycket för mig inom hockeyn.

Däremot tror inte Lucas Elvenes att det påverkat laget negativt spelmässigt.

– Nej, inte på så sätt. Efter det som hänt har vi spelat för Björn och vill göra honom stolt där han ser på våra matcher hemma i soffan. Han var också och kollade på oss i Ängelholm mot Rögle.

Kan en sådan situation rent av svetsa samman gruppen ännu mer?

– Ja, så kan det ha gjort. Som jag sa är det som hänt tråkigt, men det är något vi får acceptera. Samtidigt är det bra för honom att komma bort från hockey ett tag för hälsan går först.

– Sedan ska vi fortsätta kriga och gå ut och vinna matcher. Det är vad som går först då det gäller själva hockeyn.

Björn Hellkvist. Foto: Ronnie Rönnkvist

Har Charles Berglund, Mikael Karlberg och David Printz ändrat en del i själva spelet och tankesättet eller har dom byggt vidare på Björn Hellkvist spelidéer?

– Nästan allt är detsamma och inte mycket som har förändrats. Det jag tycker har ändrats är offensiven. Vi hade svårt att göra mål i början och hade inte så mycket rörelse i anfallszonen. Det var tvåmålsmatcher i varje match och det räcker inte om man ska vinna.

När du kommer innan för blålinjen i anfallszonen, letar du i första hand en passning eller nätet bakom målvakterna?

– (skratt) En passning först. Ibland vill jag hitta det här lilla extra, det bättre målläget. Då är ofta en passning över centrallinjen som gör att målvakten får förflytta sig i sidled effektivt.

Hur många gånger har ”Challe” och ”Challe” bråkat på dig om det?

– Den här säsongen har det inte varit något eftersom jag har fixat det här ”risky”-spelandet och använt det vid rätt tillfällen.

– Dom kanske får lite panik när jag stannar lite för högt vid blålinjen och sådant. Jag kommer inte sluta med det och det har fungerat, men jag måste verkligen vara säker när jag gör det, säger Lucas Elvenes med ett skratt.

Drömmer om VM-spel

Lucas Elvenes fina säsong i Leksand har gjort att förbundskaptenen, Sam Hallam, testade honom i Tre Kronor under Swiss Hockey Games. Något som givetvis betytt en hel del för 24-åringens självförtroende.

– Ja, mycket. Det är ett kvitto på att jag har gjort något bra. Att få vara med där och representera Tre Kronor är jättestort.

– Det här var min första ordentliga stora Tre Kronor-turnering. Att få spela med så bra spelare var superskoj.

Lucas Elvenes och Malte Strömwall. Foto: Bildbyrån

Leksand hade tre spelare med i Tre Kronor. Förutom Lucas Elvenes var även Anton Lindholm och Oskar Lang med till Schweiz. Peter Cehlárik och Marek Hrívik spelade med det slovakiska landslaget. Dessutom är Anton Johansson och Felix Unger Sörum i väg på junior-VM i Göteborg. Då var ändå inte Olle Alsing med i Tre Kronor, vilket han varit tidigare under säsongen.

Det här är något som påverkar hela laget positivt enligt Elvenes.

– Det betyder jättemycket. Fler och fler visar att man kan vara med där, ta en tröja och visa upp sig. Vi har fått ett svar på att vi har ett riktigt bra lag med individuellt skickliga spelare och allt sådant. Man representerar även Leksand när man är med i Tre Kronor, så det är superskoj.

Har du själv förhoppningar om att komma med till VM?

– Självklart har jag det. Ingenting är omöjligt, även fast det är bästa spelarna som ska komma med dit.

– Fortsätter jag på det spåret jag är på nu… Jag vet inte om jag kan säga att det ser bra ut, men då finns det en chans i alla fall eftersom jag har fått visa upp mig för Sam. Att få spela ett VM är något jag drömmer om, avslutar Lucas Elvenes.

