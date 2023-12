ANNONS

Brynäs har haft en höst med både toppar och dalar. Men när halva serien nu är spelad och det är dags för juluppehåll leder Gävlelaget serien med tre poäng.

– Poängmässigt är vi väldigt nöjda, säger huvudtränaren Niklas Gällstedt till TV4 Play.

Brynäs och Almtuna drabbades samman återigen. Senaste gången var det Gävlelaget som vann med 6-1, men den här gången blev det betydligt jämnare.

Chad Billins och Theo Lindstein satte förvisso ett varsitt mål och gav Brynäs en 2-0-ledning. Serieledarna kunde dock inte sticka iväg med matchen den här gången. Istället stod sig resultatet in till de sista fem minutrarna, där Almtuna också plockade ut målvakten och fick resultat.

– Jag tycker att förstaperioden är jättebra. Vi stänger ner mittzonen på ett bra sätt och kontrollerar hela perioden. Totalt äger vi den. Sen tar vi alldeles för lång tid på oss i andra. I tredje kontrollerar vi det hyfsat. Synd att de får göra målet men vi reder ut det och tar tre poäng, det är jag jätteglad för, säger Niklas Gällstedt.

Nära comeback

Carl Wassenius reducerade till 2-1 och Almtuna fick luft under vingarna. Hemmalaget fortsatte sedan forceringen för en kvittering. Men mer än en halvchans kom aldrig utan istället fick Brynäs in 3-1 via Anton Rödin som därmed säkrade segern.

– Det är alltid en besvikelse att förlora en hockeymatch. Jag tycker att vi gör en betydligt bättre match än i Gävle för en vecka sedan. Men det räcker inte att göra ett mål framåt, säger Almtunas Jimmy Anderström.

Leder serien inför juluppehållet

För Brynäs innebär segern att man nu leder serien inför juluppehållet. Där man i skrivande stund har sex poäng ner till Södertälje på andraplatsen.

– Poängmässigt är vi väldigt nöjda. Våra hemgångar och försvarsspel har blivit bättre och bättre. Det ser helt okej ut och vi kan bygga vidare på det.

Brynäs nästa match är hemma mot Östersund den 27 december.

