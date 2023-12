TV: Premiär för Road to JVM

Följ med in bakom kulisserna på Juniorkronornas jakt på VM-guld i Göteborg. Inför och under turneringen kommer Svenska Spel, med Fredrik Warg i spetsen, att ge en unik inblick under U20-landslagets förläger i Ängelholm och resan under hemmaturneringen. Här är det första avsnittet av Road to JVM!

Juniorkronorna jagar sitt första Junior-VM-guld på elva år – och gör det på hemmaplan i Göteborg mellan 26 december och 5 januari.

I Road to JVM följer Svenska Spel laget under uppladdningen och vidare under turneringen.

I det första avsnittet av Road to JVM: