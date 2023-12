ANNONS

Dominik Egli har ryktats till SHL men skriver nu ett nytt kontrakt med HC Davos.

Kontraktet har dock en exit-klausul som gör att han kan flytta till Sverige innan slutet av januari 2024.

Både 2022 och tidigare det här året har Dominik Egli koppats ihop med en flytt till SHL men än så länge har den schweiziske backen blivit kvar i Davos.

Men det kanske det snart kan bli ändring på.

På sin hemsida meddelar Davos att de skriver ett nytt kontrakt med Egli som gäller till 2025. Samtidigt så skriver de också att backen har en exit-klausul i sitt kontrakt som gör det möjligt att lämna för spel i Sverige innan slutet av januari 2024, alltså om en dryg månad.

“Dominik Egli har aldrig gjort någon hemlighet av att hans dröm är att spela i Sverige några säsonger om det finns ett intressant erbjudande. Försvararen hade redan en exit-klausul i sitt befintliga kontrakt som gjorde att han kunde flytta till Sverige för nästa säsong. Denna option ingår också i det nya avtalet och kan utnyttjas till slutet av januari”, skriver Davos i ett pressmeddelande.

Dominik Egli kan hamna i SHL

Trots det nya kontraktet till 2025 så har alltså 25-åringen fortsatt möjligheten att hamna i en SHL-klubb till nästa säsong så länge klausulen utnyttjas innan slutet av nästa månad.

Den här säsongen har Dominik Egli noterats för tolv poäng på 23 matcher i Davos men han snittar samtidigt 23:22 minuters istid per match vilket är tredje mest av alla spelare i schweiziska ligan.

Egli har varit en toppback i Schweiz under fem års tid och under den perioden har backen också varit given i det schweiziska landslaget där han var med och spelade VM 2022. Säsongen 2019/20 blev han uttagen i ligans All Star-lag efter att ha gjort 36 poäng på 45 matcher från sin backposition men sedan dess har han inte varit uppe på samma nivåer poängmässigt.

TV: Sverige vinner Swiss Hockey Games efter tre raka segrar