ANNONS

Djurgårdens otroliga svit under Michael Holmqvist fortsätter.

De tar nämligen poäng i sin tionde raka match genom att vinna hemma med 3-2 mot serieledande Brynäs efter dubbla mål av Olle Liss.

– Fantastiskt skön vinst, det är en jävla krigarinsats, säger Liss till TV4.

Djurgården och Brynäs är de två klubbarna som har flest SM-guld och under onsdagskvällen möttes dem för en riktigt klassikermatch i HockeyAllsvenskan. Djurgården har vunnit sju av sina nio matcher och har tagit poäng i alla matcher sedan Michael Holmqvist tog över som ny huvudtränare. Brynäs å sin sida toppar tabellen samt har fyra vinster på de fem senaste matcherna.

Det blev då också hemmalaget Djurgården som kunde förlänga sviten genom att vinna med 3-2 och de kliver därmed in på en topp sex-placering.

Det blev en jämn start på matchen med en första period där båda lagen spelade hårt och tufft. Djurgården var dock lite hetare och hade de bättre målchanserna.

Efter 20 spelade minuter var det fortsatt 0-0. Närmast ett mål var Djurgårdens SHL-lån Arvid Costmar som fick en retur med ett nästan öppet mål men sköt utanför.

– Det är fartfyllt, mycket närkamper och bra tryck på läktaren. Det är så det ska vara, en rolig första period. Jag tycker ändå att vi har ett litet grepp på dem. Det är små marginaler och jag ska ju sätta mitt läge som jag hade där. Det är för dåligt men det är bara att släppa och ta nya tag, säger Costmar till TV4 i pausen.

Brynäs var däremot inte nöjda och var ute efter att höja sitt spel.

– Bra drag och härlig inramning men prestationen kan vi komma upp med lite. De fick komma in i vår zon lite väl lätt. Vi har gjort lite taktiska ändringar här inför andra, säger Jacob Blomqvist.

Häftig andra period: “Hawaii-hockey”

I mittperioden öppnade sedan matchen upp sig rejält med en stor mängd heta målchanser åt båda håll.

Efter fem och en halv minuts spel drog Brynäs på sig en utvisning vilket gav Djurgården chansen i powerplay. Då spelade Alexander Ytterell över till Olle Liss som drog på sitt patenterade direktskott för att ge hemmalaget ledningen på Hovet.

Olle Liss med sitt andra PP-mål den här säsongen 🚨 Vad tycker du om det där slagskottet? pic.twitter.com/KYh6VEzkAD — TV4 Hockey (@TV4_Hockey) December 13, 2023

Drygt två minuter senare kunde dock Brynäs kvittera då Johannes Kinnvall fick pucken på blålinjen och avlossade ett skott som slank in bakom en skymd Viktor Andrén i Djurgårdskassen.

Ytterligare två minuter hann sedan passera innan DIF höll sig framme och återtog sin ledningen. Axel Andersson spelade upp till Emil Berglund som kom i ett friläge och lade in pucken mellan benen på Brynäskeepern Damian Clara. Djurgården hade också en 3-1-puck inne men det dömdes bort då Daniel Brodin bedömdes ha slagit pucken med handen.

Det blev sedan ett svängigt slut på perioden med öppet spel och chanser åt båda håll.

– Det var mycket fram och tillbaka och de får mycket numerära överlägen in i vår zon. Sånt måste vi ta bort för till slut kommer det ringa om det fortsätter så, säger Liss.

Brynäs vann skotten i perioden med 16-8 men var ändå inte tillfreds med hur spelet såg ut.

– Jag tycker att vi gör tio minuter bra men tio minuter är det svängigt. Det är alldeles för mycket Hawaii-hockey där ute från vår sida. Vi måste göra allting bättre över hela planen. Det är bara att gå ut och gasa, jag tycker att vi bara står och väntar just nu, säger Kinnvall.

Olle Liss hjälte – efter slumpmål

I den tredje perioden blev det som väntat Brynäs som satte tonen och jagade för att få in en kvitteringspuck och de hade också något farligt läge men då stod DIF-målvakten Andrén i vägen.

Djurgården fick sedan chansen i powerplay och då blev det mål igen och återigen gjordes det av Olle Liss. Den här gången var det dock inget direktskott utan Liss försökte spela fram till Linus Klasen men Brynäsbacken Theo Lindstein bröt passningen. Det ville sig dock inte bättre att Lindstein råkade styra pucken förbi Clara och in i det egna målet för 3-1 till Djurgården.

I slutet pressade sedan Brynäs på ytterligare och hade en jättechans då Johan Larsson sköt ett skott som gick via ribban och ner i stolpen men studsade ut och 3-1 stod sig. Brynäs tog ut målvakten och fick också spela powerplay vilket innebär att de hade sex-mot-fyra i slutforceringen. Då lyckades Gävlelaget också reducera då Jordie Benn sköt ett skott från blålinjen som gick in via Anton Rödins fot. Domarna videogranskade för att se om det skulle bedömas som spark men målet godkändes och ställningen var då 3-2 med 64 sekunder kvar.

Närmare än så kom dock inte Brynäs utan Djurgården kunde hålla undan och vinna för sjätte raka hemmasegern på Hovet.

“Honken-effekten” är därmed fortsatt i full sving för Djurgården eftersom de nu har tagit poäng i tio raka matcher och nu har de tagit 26 poäng av 30 möjliga sedan Michael Holmqvist tog över laget. Brynäs leder dock fortsatt tabellen trots förlusten mot Djurgården.

Djurgården – Brynäs 3–2 (0-0,2-1,1-1)

Djurgården: Olle Liss 2, Emil Berglund.

Brynäs: Johannes Kinnvall, Anton Rödin.

TV: Årets SHL-mål 3: Leksand leker med HV71