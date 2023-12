Sam Hallam om debutanterna: “Har tagit kliv steg för steg”

ANNONS

Sam Hallam har tagit ut den nya Tre Kronor-truppen som ska spela landskamper i Schweiz nästa vecka.

För hockeysverige.se kommenterar Hallam truppen – som bland annat innehåller debutanterna Filip Berglund och Pontus Andreasson.

– Jättekul att ha Filip med. Han har tagit kliv steg för steg.

– Bryter man ner Pontus spel är han en spelare som gör väldigt mycket nytta, säger Hallam.

STOCKHOLM (Hockeysverige.se)



Under tisdagseftermiddagen presenterade förbundskaptenen Sam Hallam sin trupp till Swiss Hockey Games. Tre Kronor inleder mot värdnationen Schweiz på torsdag nästa vecka, innan man ställs mot Finland på lördag och Tjeckien på söndag.



Sam Hallam är nu inne på sin andra säsong som förbundskapten och har såklart samlat på sig en hel del nya erfarenheter under resans gång, inte minst efter VM i våras där Sverige åkte ut redan i kvartsfinalen.

– Vi har tittat på hela upplägget inför VM och försöker styra om och ändra lite i vår planering, berättar Sam Hallam då hockeysverige.se träffar honom för en intervju efter Tre Kronors pressträff i centrala Stockholm.

– Vi tittade även på det spelmässiga, att sätta upp ett spel som vi klarar av att leverera i en tuff miljö där det är en match som avgör. Kanske förenkla vissa delar i spelet i både speluppbyggnaden och igenom mittzonen. Vi tog med oss ett par punkter spelmässigt som vi vill vrida och vända på. Turneringarna vi har nu är ett väldigt bra sätt att testa vissa sådana saker.

– Redan i Karjala såg vi med tydlighet att vi hade en ambition till förändring som inte blev bra. Då fick vi chansen att ändra lite till inför helgen, vilket vi tar med oss in i den här veckan. Vi försöker bygga små delar i spelet som ska vara klart då VM börjar.

Målvakten får chansen igen: “Väldigt kul att se honom”

Som tränare är det såklart stor skillnad att vara förbundskapten jämfört med att ha ett lag, men är det stor skillnad att coacha i båset?

– Nej, där är det exakt samma sak. Det är elementen jag är van att jobba med och där spelar det ingen roll vad det står på tröjorna eller vilken nivå man är på. Det är vad som är mest likvärdigt i arbetet.

– I perioderna mellan turneringarna skiljer det sig väldigt mycket, men coachningen… Jag kommer från tio år i SHL där jag ställts mot väldigt duktiga coacher och lag, så i den miljön känner vi oss väldigt trygga.



Det är du och Stefan Klockare som just nu är coacher, men det ska in en tredje person också, vilken sorts coach vill ni ha in i gruppen?

– En coach som kommer ha ansvar för vårt powerplay och anfallsspel. Vi är långt fram i den processen. Sedan kan jag inte stå här och nämna några namn, men vi kommer ha in en coach ytterligare till Beijer Hockey Games.

Sam Hallam har tagit ut truppen till Swiss Hockey Games. Foto: Ronnie Rönnkvist

Målvakter i truppen till Schweiz är Lars Johansson och Daniel Marmenlind.

– Erfarenheten hos Lasse Johansson är nummer ett. Nummer två, han är en väldigt bra målvakt, vill konkurrera och spela sig till en plats i en VM-trupp. Nummer tre är hans involvering och hur han ser spelet.

– ”Marmen” kom in under Karjala Cup, fick en start som var väldigt tuff men kanske också att det var väldigt motiverande att spela mot Finland i Finland. Han spelade väldigt tryggt och gav hela laget självförtroende. Det ska bli väldigt kul att se honom igen.

Hyllningen till Leksandsbacken: “En av Europas bästa skridskoåkare”

Backar: Christian Folin, Henrik Tömmernes, Lukas Bengtsson, Lawrence Pilut, Filip Berglund, Anton Lindholm, Andreas Borgman, Patrik Nemeth.



Patrik Nemeth tillbaka.

– Jag tycker att Patrik kom in till VM och visade ett härligt ledarskap både på och utanför isen. I de flesta framgångsrika lag måste du ha en eller två tuffa generaler där bak. Att komma in i den här turneringen med både Nemeth och Folin känns väldigt bra.



Du släpper fram en backdebutant, Filip Berglund, vad gör honom kvalificerad för spel i Tre Kronor?

– Jättekul att ha Filip med. Han har tagit kliv steg för steg. Skickligheten rent offensivt har alltid funnits där. Nu tycker jag hela paketet utvecklats till att han är en bra tvåvägsback.

– Jag gillar att ha en left- och en right-fattad back i ett backpar och nu har vi fyra leftare och fyra rightare.

Filip Berglund får göra landslagsdebut. Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån

Sam Hallam har tagit ut Anton Lindholm till varje turnering den här säsongen, men han har tvingats tacka nej gång på gång av olika anledningar.

– Anton var VM-back i våras och är en av Europas bästa skridskoåkare på backsidan. Han ger alltid allt, sprider härliga känslor runtomkring sig och spelar uppoffrande. Väldigt kul att han är tillbaka. Hoppas bara han håller sig frisk nu.

“Var ett utropstecken i förra turneringen”

Forwards: Oskar Lang, Dennis Everberg, Marcus Sörensen, Christoffer Ehn, Lucas Wallmark, Emil Larsson, Leon Bristedt, Milton Oscarson, Sebastian Hartmann, Malte Strömwall, Jesper Olofsson, Jacob de la Rose, Pontus Andreasson, Linus Sandin.

– På sättet Oskar Lang jobbar och åker på är han alltid användbar. Just det här att sätta motståndarnas backar under press, vinna tillbaka puckar, men också i spelet i numerärt underläge är en el av hans styrkor.

– Han har en stor roll i Leksand och spelar med deras toppspelare i fem mot fem. Dessutom spelar han både i powerplay och boxplay. Han är gedigen och nyttig för alla lag.

Oskar Lang är tillbaka i Tre Kronor. Foto: Ronnie Rönnkvist

Christoffer Ehn överraskade på många då han senast var med i Tre Kronor och nu är han med igen.

– Det fanns en anledning till att vi tog ut honom till förra turneringen, men när vi summerade den var han ett utropstecken i sina beslut samtidigt som det taktiska och försvarsmässiga höll en otroligt hög nivå.

Hyllar debutanten: “Gör väldigt mycket nytta”

En debutant även bland forwards, Luleås Pontus Andreasson.

– Han hade varit med redan förra säsongen om han inte valt att ta ett år i Nordamerika för att prova sin lycka där. Nu har han kommit hem och som för många blir det en omställning. Även om du bara varit borta en säsong kommer du tillbaka till en liga som är väldigt tajt.

– Bryter man ner Pontus spel, vilket jag lagt ner mycket tid på senaste tiden med och verkligen tittat på underliggande statistik, är han en spelare som gör väldigt mycket nytta. Jag hoppas att han ska ta med sig det och växa av det här. Då kommer säkert poängproduktionen igång framöver.

Pontus Andreasson får debutera i Tre Kronor. Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

Med tanke på att ni inledde senaste turneringen med att ligga under med 4-0 mot Tjeckien efter 15 minuter, vad vill du se Tre Kronor prestera direkt från start i Swiss Hockey Games?

– Vårt fokus låg nog mer på vad vi skulle när vi hade pucken. Vi prioriterade inte rätt och det ligger bara på mina axlar.

– Nu kommer vi vara lite tydligare med vart vi börjar och sedan krydda det lite. Vi vill vara ett tajt och starkt kollektiv som är svåra att skapa på. Vi behöver också jobba på att hitta omställningsmöjligheterna när vi vinner puck. Att vi kan försöka skapa tre mot tvåor och fyra mot treor med snabba omställningar.



Har du fått några nej tack?

– Nej, men ibland handlar det om en skadehistorik eller situation som gör att det inte varit läge just nu. Vi har haft diskussion med några spelare där vi kommit överens om att det inte är läge att bli uttagen just nu, men det är få.

– Överlag är alla jag ringer väldigt positiva och glada att få dra på sig Tre Kronor-tröjan, avslutar Sam Hallam innan det är dags att ge sig ut på en snöigt och julig Kungsgatan i centrala Stockholm.

