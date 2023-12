Jacob Markström kommer att bli borta från spel ett tag.

Calgary Flames meddelar att svenske målvakten har brutit fingret.

Det var under gårdagens träning som Jacob Markström fick kliva av med smärtor i sin högra hand efter att ha gjort en räddning.

Nu har den svenske målvakten undersökts av Calgary Flames lagläkare och en första prognos har kommit kring skadan.

Markström har fått en fraktur på ena fingret men behöver inte opereras för skadan. Det innebär att 33-åringen blir borta de kommande veckor i väntan på att fingret ska läka. Det finns dock ingen exakt tidsram för när han kan vara tillbaka.

.@MFradiology Injury Update: Jacob Markstrom is week-to-week with a fractured finger. No surgery is required.



Dustin Wolf has been recalled from the @AHLWranglers. pic.twitter.com/IgviKXu33B