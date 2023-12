ANNONS

Ilja Kovaltjuk avslutade sin ishockeykarriär 2021.

Nu gör legendaren comeback – 40 år gammal – då han ska spela för moderklubben Spartak Moskva i KHL.

För två och ett halvt år sedan spelade Ilja Kovaltjuk sin senaste ishockeymatch – men det blev inte hans sista.

Nu står det nämligen klart att den tidigare världsstjärnan gör comeback – 40 år gammal. Han återvänder nämligen till sin moderklubb Spartak Moskva och klubbens styrelseordförande Aleksandr Jakusjev bekräftar att Kovaltjuk kommer att spela för Spartak i KHL från och med julafton då laget ställs mot kinesiska klubben Kunlun Red Star.

– Jag är jätteglad över återkomsten av Ilja Kovaltjuk till Spartak. Han började sin karriär i vår klubb, och det är symboliskt att han kommer att fortsätta spela i Spartak. Jag är säker på att detta kommer att vara en stor, stor hjälp för laget, säger Jakusjev.

Har vunnit både VM-guld och OS-guld

Ilja Kovaltjuks senaste ishockeymatch var 28 april 2021 då han var med och blev Gagarin Cup-mästare i KHL med Avangard Omsk. Han lade sedan av med ishockey och blev general manager för det ryska hockeylandslaget till OS 2022. Men nu gör legendaren alltså comeback.

40-åringen har en diger meritlista då han draftades som etta i NHL-draften 2001 och sedan snabbt blev en av världens bästa ishockeyspelare. 2004 vann han Rocket Richard Trophy som NHL:s bästa målskytt. Han sköt över 50 mål under två NHL-säsonger och gjorde 98 poäng som bäst under sin NHL-karriär. Totalt gjorde han 926 matcher och 876 poäng i världens bästa hockeyliga där han spelade för Atlanta Thrashers, New Jersey Devils, Los Angeles Kings, Montréal Canadiens och Washington Capitals.

Kovaltjuk har vunnit två VM-guld (2008 och 2009) och ett OS-guld (2018) och han fick ta emot pris som VM:s mest värdefulla spelare 2009 samt OS:s mest värdefulla spelare 2018.

