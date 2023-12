I går förnekade Västerviks sportchef Victor Öhman att Cédric Lacroix skulle vara klar för klubben.

Nu presenteras nyheten att Lacroix skrivit på med Västervik för resten av årets säsong.

– Han kommer höja vår standard och bli en väldigt bra tillgång för oss, säger Öhman.

Det var under måndagen som Västerviks-Tidningen kom med uppgifter om att kanadensiske forwarden Cédric Lacroix skulle vara klar för Västerviks IK. De uppgifterna dementerades dock av sportchefen Victor Öhman.

Nu, bara lite mer än ett dygn senare, presenterar Västervik att de har gjort klart med Lacroix på ett kontrakt för resten av årets säsong. Forwarden kommer närmast från spel i österrikiska Pioneers Vorarlberg i ICEHL.

– Vi har letat efter förstärkning på forwardssidan när vi bland annat haft en hel del skador. Ciernik åker iväg på JVM och Marinaccio är skadad och borta på obestämd tid, säger Victor Öhman i ett pressmeddelande och fortsätter:

– När Cédric dök upp så gillade vi vad vi såg, en spelartyp vi har varit ute efter. Det är en hårt jobbande spelare men som även är bra med pucken och kan göra lite poäng. Det är en spelare som kommer gå i bräschen för oss varje dag med sitt hårda jobb. Han kommer höja vår standard och bli en väldigt bra tillgång för oss.

Cédric Lacroix förväntas dock inte kunna göra debut för Västervik på ett tag. Detta då blev avstängd i ICEHL för en incident där han skallade en spelare - för andra gången under säsongen. Avstängningen uppges gälla även i Sverige och han kan behöva avtjäna sitt straff först innan han kan debutera. Han ledde även utvisningsligan med bred marginal i ICEHL innan han fick lämna Pioneers Vorarlberg då han hade hela 67 utvisningsminuter på blott 19 matcher.

Tidigare i sin karriär har Lacroix spelat hemma i Nordamerika. Där har han bland annat gjort 64 matcher i AHL och 178 i ECHL samt varit känd som lite av en buse och slagskämpe som samlat på sig mycket utvisningsminuter. I ECHL hade han nämligen 452 utvisningsminuter på 178 matcher.

☝️ 6-games suspension for Lacroix



Cedric Lacroix of the @pioneersvbg was suspended for 6 games due to an incident deemed as Head-butting (IIHF Rule 47) and additionally fined 1500.00 €. 4 games for the current incident and 2 as a repeat offender.#UnitedByPassion | #ICEDops pic.twitter.com/88TWmckhTK