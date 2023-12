ANNONS

Efter 14 år i NHL kan Victor Hedman betraktas som en veteran. Ett adelsbevis på det får 32-åringen natten mot tisdag när han förväntas spela sin 1 000:e NHL-match för Tampa Bay Lightning. I en stor intervju med hockeysverige.se reflekterar den tvåfaldige Stanley Cup-mästaren runt den stora milstolpen.

– Det är overkligt. Det var ingenting man trodde när man spelade sin första match som 18-åring, säger han.

3 oktober 2009.

Bara månader efter att Tampa Bay Lightning valt Victor Hedman som andra spelare i NHL-draften gjorde den gänglige backen från Ö-vik debut i världens bästa liga.

– Philips Arena i Atlanta. Jag spelade med Mattias Öhlund som backpartner. Hade en assist till Martin St-Louis, en backdoor tap-in, så det var ganska speciellt. Sedan minns jag att vi förlorade med 5–2 och att Tobbe Enström var på andra sidan tillsammans med Zach Bogosian som jag spelat med här en del de senaste åren. (Ilja) Kovaltjuk och Johan Hedberg var också där, säger Hedman och börjar skratta.

– Nu står han i tränarbåset i Örebro. Det är väl då man inser att man börjar komma upp lite i åren själv också, när spelare man har mött och spelat med blir coacher.

Han minns alltså en hel del från debuten – utom det kanske

Victor Hedman på NHL-draften 2009. Foto: Uffe Bodin

mest imponerande av allt; att han hade 26.27 minuters speltid som 18-årig gröngöling

– Det glömde jag bort att jag spelade så pass mycket. De ville väl se vad jag gick för direkt (skratt). Nej, men det är sådant man kommer att komma ihåg. Det var en väldigt speciell känsla att debutera i NHL – och länge sedan nu.

Så pass länge sedan att den nu 32-årige backstjärnan inom kort kommer att spela match nummer 1 000 i NHL för samma klubb som han inledde karriären med. Drygt 14 år efter den där minnesvärda debuten förväntas han nå fyrsiffrigt natten mot tisdag nästa vecka, då Lightning tar emot Dallas Stars hemma i Amalie Arena.

– Tiden går fort när man har roligt, ler Victor Hedman när han påminns om vad som väntar.

– Det är overkligt. Det var ingenting man trodde när man spelade sin första match som 18-åring. Drömma kan man ju alltid, men efter de första åren trodde jag verkligen inte att det skulle bli så här. Att få göra det i en och samma klubb också betyder allt för mig – det är en väldigt speciell känsla.

Victor Hedman: “Det är ombokningsbara biljetter”

Hockeyspelare är av hävd ganska vidskepliga av sig. Att planera inför en milstolpe som den som Hedman står inför kan därför vara rätt vanskligt.

– Det är jättesvårt sådant där. Det är många från min familj och de närmaste kompisarna som ska komma över, men det är ombokningsbara biljetter om man säger så (skratt). Man vet aldrig, man kan aldrig ta ut något i förskott. Planen är i alla fall att nära och kära ska vara på plats.

Av spelarna i Tampa Bay Lightnings drygt 30-åriga historia är det bara Vincent Lecavalier och nuvarande kaptenen Steven Stamkos som har spelat fler matcher än Hedman för klubben. Att få chansen att tillbringa hela karriären i Tampa skulle betyda mycket för svensken.

– Det skulle vara en dröm som går i uppfyllelse. Det ska såklart funka både från klubbens och spelarens sida, men nu har jag varit här så länge att det är svårt att se sig själv i någon annan tröja, säger han.

– Vi har haft stor ruljans på spelare på grund av lönetaket, men vår kärngrupp har varit tillsammans länge och haft mycket framgång tillsammans, framför allt de fyra, fem senaste åren. Det skulle betyda mycket för oss.

Pratar ni i kärngruppen (Stamkos, Kutjerov, Vasiljevskij och Point) om det att det skulle vara speciellt att få göra det här tillsammans med tanke på att många av er bara har spelat för Tampa?

– Ja, framför allt trivs vi väldigt bra och har väldigt roligt tillsammans. Det känns som att vi gör ett bra jobb med att få in de nya spelarna i gruppen, både på isen och i omklädningsrummet vid sidan av. Vi trivs otroligt bra och det här är det bästa stället att spela hockey på, tycker vi i alla fall. Det är en fantastisk organisation som kommit en lång väg under Jeff Viniks ägande. Det har gett klubben ett gott rykte i hela ligan, känns det som. Nu vill vi bara att lönetaket ska gå upp så att vi kan behålla alla kärnspelare och bygga vidare på det.

Victor Hedman firar sin andra Stanley Cup 2021. Foto: Bildbyrån/USA Today Sports

Planerar att flytta hem till Örnsköldsvik

Victor Hedman har ytterligare ett år kvar på sitt kontrakt med Lightning efter den här säsongen. Att han fortfarande håller en så hög nivå och har undvikit allvarliga skador under karriären gör att det borde finns många säsonger kvar i tanken. Men den dagen det är slutspelat, vad händer då? Har Tampa blivit en så viktig plats för Hedman, hustrun Sanna och sönerna Rio och Viggo att de kan bli Florida trogna efter karriären?

– Det tror jag inte. Vi trivs fantastiskt bra, men det är långt också. Både jag och min fru är från Ö-vik, har våra familjer där med syskon, kusiner till våra barn… Så nej, det är väldigt långt och tidsskillnad på det. Det är 20 timmar i flyg för att komma hit och tvärtom när man ska hem. Planen nu är att vi ska flytta hem när det är klart och att barnen får växa upp i fina Ö-vik och känna på vintern och höst- och vår-slasket och allt vad det nu är. Vi har precis köpt nytt hus där det är tänkt att vi ska slå oss ned när allt är klart så planerna har redan påbörjats. Sedan får vi se om det blir om tre eller sex år. Det får tiden utvisa.

Under den tiden fortsätter Victor Hedman att spela bra hockey. Den här säsongen snittar han runt en poäng per match och tycks ha tagit sitt spel till en lite högre nivå än vad som var fallet under fjolåret. Han vittnar också om att årets sommar var väldigt viktig för honom personligen. Efter tre långa slutspel på raken fick han chansen till både återhämtning och uppbyggnad efter uttåget mot Toronto Maple Leafs i första rundan i våras.

– I det stora hela känner jag mig pigg och fräsch. Det har varit skönt med en riktig sommar där man har kunnat träna rejält och inte bara behövt fokusera på rehab. Det har varit en grind, men jag skulle inte byta det mot någonting, för det har varit fantastiskt kul med tre raka Stanley Cup-finaler. Men det är inte bara att trycka på en knapp, det tär på kroppen också. Man behöver en “reset button" ibland för att komma tillbaka till verkligheten, konstaterar han.

Imponeras av Jonas Johansson

Jonas Johansson. Foto: Bildbyrån/USA Today Sports

Tampa Bay Lightning har blandat och gett under säsongsinledningen. Stått för

en del imponerande viktorior, men även en del magplask.

– Det som har varit bra är att vårt facit är rätt bra med tanke på att vi har saknat (Andrej) Vasiljevskij nästan hela säsongen. Jonas (Johansson) och Matt (Tomkins) har varit fantastiskt duktiga och har gett oss en chans att vinna varje match. På den negativa sidan har vi haft lite för djupa dalar ibland, där vi inte lyckats kravla oss ur underlägen. Det finns saker att jobba på, men det positiva är att vi är med och att vi har spelat rätt bra över lag.

Jonas Johansson, som egentligen sajnade med Färjestads BK inför säsongen, har fått massor med speltid under Vasiljevskijs frånvaro och Hedman är imponerad av vad landsmannen mäktat med.

– Jag hade aldrig träffat eller mött honom innan, men han har varit fantastiskt duktig. Det är en ovan situiation för honom att spela varannan dag, men han har gjort det fantastiskt bra och varit professionell i det han gör. Kul med en svensk till också i laget.

Du har inte varit så bortskämd med svenska lagkamrater i Tampa genom åren…

– Nej, det var Mattias Öhlund där mina första år. (Johan) Harju var här en sväng och Niklas Persson en sväng. Sedan har det varit ett glapp efter Anton Strålman, så nu är det kul att ha en som är här på full tid, om man säger så. Simon Ryfors var ju i Syracuse (farmarlaget i AHL) i två säsonger.

Svenskar kommer det dock att vara gott om i Tampa på tisdag. Victor Hedmans 1 000:e NHL-match blir en speciell upplevelse för alla som följt hans karriär på nära håll.

– Det är svårt att föreställa sig det egentligen, avslutar jubilaren med ett stort leende.