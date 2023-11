ANNONS

Elias Pettersson fortsätter att vara en av NHL:s bästa spelare. I natt slog stjärnan till igen och sänkte Anaheim med sitt 2-1-mål. Matchen slutade sedan 3-1 efter mål i tom kasse.

Vancouver och Elias Pettersson ska komma överens om ett nytt kontrakt, men svensken gör det inte lätt för sin klubb. I natt kom poäng nummer 29 i den 22:a matchen för säsongen.

Mot Anaheim var det också han som klev fram och ordnade segern.

Avgjorde i tredje

Matchen stod och vägde in i den tredje perioden vid ställningen 1-1. 32 sekunder in slog Pettersson då till och sköt in 2-1. Ett resultat som Vancouver kunde spela på hela vägen in i mål.

Det kom även 3-1 i öppen kasse via Brock Boeser, som gjorde sitt andra för kvällen. Elias Pettersson bröt med sitt mål en tre matcher lång svit utan att göra poäng.

Anaheims mål kom från Ryan Strome i den andra perioden. Leo Carlsson spelade inte matchen för Ducks.