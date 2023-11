ANNONS

Jack Berglund blev under gårdagen den första spelaren född 2006 att spela SHL-hockey. Då passade 17-åringen också på att bli målskytt i debuten.

– Senast jag skrek så högt var när Virtanen gjorde mål uppe i Luleå i match sju, säger J20-lagets huvudtränare Niklas Fogström till Hockeysverige.se.

Färjestad har fått fram en ny generation Berglund. Ikonen Christians son Jack Berglund gjorde nämligen sin SHL-debut för Färjestad under gårdagen, och som han gjorde det.

Född 2006 blev han historisk som den första 06:an att spela SHL-hockey. Men han nöjde sig inte där. I den tredje perioden mot Skellefteå blev han också målskytt.

– Det är roligt för hela Färjestad och deras juniororganisation. Det har inte alltid varit så men det går bra för alla lagen nu, säger Niklas Fogström, huvudtränare i klubbens J20-lag.

Vad tyckte du om hans debut?

– Jag såg att han var stabil i spelet och vågade hålla i pucken trots sin unga ålder. Han spelade som han gör hos oss. Sen att han gör mål… det är han värd. Jag satt hemma i soffan och senast jag skrek så högt var när Virtanen gjorde mål uppe i Luleå i match sju.

“På seniornivå lyser det igenom”

Jack Berglund tog steget upp till J20-laget inför den här säsongen. Förra året öste han in poäng i J18-laget, och har nu fortsatt på samma sätt i J20 Nationell. På 28 matcher har det blivit 25 poäng som dubbelt underårig.

Dessutom har han blivit en viktig del av Småkronornas lag.

Vad är det som gör att han klarar av att ta de här stegen?

– Han har storleken på sin sida och sen jobbar vi dagligen med fötter och såna grejer. Vinnarmentaliteten och spelintelligensen sticker också ut.

Foto: Bildbyrån. Jack Berglund gör sitt första SHL-mål.

I december ska talangen återigen iväg med landslaget, och sen återstår det att se om vi får något mer framträdande i A-laget. Men med den här utvecklingstakten kommer det åtminstone att bli en spännande vår.

– Det är just det här med att vi har kört honom som center hos oss. Då är vi utan puck många gånger under matcherna och då har vi fått in det hos honom. Något som man kanske inte är så van vid som U18-spelare. Vi har jobbat mycket med tekningar och andra detaljer. Sen på seniornivå lyser det igenom, säger Fogström om raketutvecklingen.

Nästa steg: “Det är en stor kropp”

I Färjestads finns det flera spännande spelare. Laget gör i år en riktigt bra säsong och ligger på en andraplats i den södra divisionen, och kommer spela i topp tio-serien efter jul.

Vad är det viktiga just nu för en sådan som Jack Berglund?

– Det blir att hålla i det här och tänka på farten och fortsätta bygga upp kroppen. Det är en stor kropp och det gäller att fortsätta bygga muskler.

Rent historiskt sett har Färjestad haft det svårt att hävda sig på juniorsidan. Men är den här säsongen ett trendbrott månne?

– Färjestad har alltid fått upp egna spelare men laget har inte alltid gått så bra. Nu har vi fina årskullar. Vi puttrar på här i toppstriderna med alla juniorlagen.

