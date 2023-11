ANNONS

Plojigt jippo eller givande underhållning? Åsikterna om årets NHL Global Series i Avicii Arena gick isär. Steve Mayer, ansvarig för NHL:s underhållning utanför isen, tror att sporten i stort tjänar på att bli mer öppen för utomstående element.

– En av våra filosofier är att ge fansen mer än bara en match, säger han till hockeysverige.se.

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

I samband med NHL Global Series muttrades det en del bland svenska hockeysupportrar kring hur NHL-matcherna som spelades i Avicii Arena förvandlades till jippon snarare än hockeymatcher. Det kan kokas ned till en klassisk krock mellan den mer allvarsamma europeiska supporterkulturen och den i många fall mer lättsamma nordamerikanska läktarkulturen som exempelvis manifesteras i NHL

Det är onekligen en stor skillnad mellan det man som åskådare upplever när MoDo Hockey möter Växjö Lakers i Hägglunds Arena jämfört med en drabbning mellan Nashville Predators och Pittsburgh Penguins i Bridgestone Arena. Det är sällan vi ser kiss cams, maskotar eller för den delen livemusik i svenska arenor.

En av dem som i allra högsta grad är delaktig till att NHL går emot mer och mer av det vi såg i Avicii Arena under NHL Global Series är Steve Mayer.

Bakom titeln "Chief Content Officer" finns en man som under 20 år jobbade i tv-branschen för IMG, ett internationellt sport- och kulturbolag. Där låg han bakom flera stora tv-sända sportevenemang som producent och vann inte mindre än nio Emmy-statyetter på kuppen.

– Min bakgrund i tv, media och sport ledde mig till NHL. Jag har haft turen att jobba med alla sorters idrotter, idrottare och events och fått med mig erfarenheter som hjälpt mig att växa in i den här rollen hos NHL. Det kanske kan tyckas vara stelt att jobba med en enda sport, men det händer konstant saker. Ena dagen är vi i Stockholm och gör NHL Global Series och nästa dag kommer vi att anorda en Winter Classic i Seattle och sedan anordna en All-Star-match. Variationen i det vi gör är det som gör det så intressant och roligt, säger han om sin roll.

Steve Mayer om skillnaden mellan NHL och Europa

Steve Mayer. Foto; NHL

2015 anlitades han av NHL med ett tydligt uppdrag att göra ligan mer underhållande och locka fler fans till sporten. Statistiken som ligan stolt visar upp är ett kvitto på att han lyckas. Procentuellt sett är NHL en av de ligor som växer mest i Nordamerika just nu, även om man ligger långt efter de största ligorna i NFL, NBA och MLB.

– Jag är stolt över att vår supporterskara är under ständig tillväxt, och att den tillväxten sker via våra tv-produktioner och via storytelling, som är ett av mina ansvarsområden, säger Steve Mayer.

– Målsättningen för alla ligor är att få fler supportrar och fler tittare, att synas framför så många ögon som möjligt. Det känns som att vi lyckas med det och att teamet jag jobbar med har varit delaktiga i det. Det är något som gör mig stolt, som gör mig glad och som gör att man ser fram emot att gå till jobbet varje dag. Samtidigt är det vackraste i allt detta att det finns mer jobb att göra, fler fans att vinna över till vår sida. Det är inspirerande.

Underhållningen som sker utanför själva isytan i NHL är den stora vattendelaren hos svenska supportrar. Steve Mayer är också medveten om att det finns en skillnad i synsätt hos hockeypubliken utanför Nordamerika. Han tror ändå att sporten ishockey i helhet skulle tjäna på att försöka nå ut till en så bred massa som möjligt.

– Det som jag tänker på spontant – och det är något vi själva vill göra mer av också – är hur vi presenterar våra event. I Sverige och många andra europeiska länder handlar det mycket om sporten och om matchen, och jag uppskattar det, men det finns mer man kan göra med hur man presenterar sport med musik och underhållning runt omkring matcherna. Det skulle jag vilja se mer av hos er, säger han.

– I USA har vi populära artister som uppträder och underhållning i pauserna för att bygga upp eventet till något mer än bara en hockeymatch. En av våra filosofier, och det gäller framför allt för utomhusmatcherna vi gör, är att ge fansen mer än bara en match. Här i Sverige verkar folk vilja ha matchen och de är nöjda med.

“Överraskad över hur passionerade folk är”

Han säger samtidigt att han är imponerad över nivån av kärlek som svenska supportrar visar för NHL-lagen de följer.

– Jag är lite överraskad över hur passionerade folk här är kring sporten. Var man än tittade under Global Series såg man personer som hade NHL-tröjor eller andra indikationer på att de supportade ett av lagen i ligan. Det är otroligt! Varje gång man kommer hit blir man påmind om passionen som finns för våra lag och vår sport. Men också hur våra svenska spelare blev bemötta på hemmaplan – de är rockstjärnor! Det har varit en ögonöppnare för mig – hur stora spelarna är på hemmaplan och det är något vi måste bli bättre på att ta tillvara på.

Med NHL Global Series avbockat riktar Steve Mayer och hans event-team fram emot det som väntar på andra sidan årsskiftet. Han är uppspelt över fler evenemang NHL har inplanerade. Framför allt All-Star Game i Toronto i början av februari.

– Årets All-Star Game kommer att bli väldigt annorlunda. Vi är på väg att tillkännage en förändring i vår skills competition som kommer att avgöra vem som är vår allra skickligaste spelare. Sedan kommer vi att involvera en hel del kändisar tillsammans med våra spelare. Mer än så vill jag inte avslöja…

Efter intervjun genomfördes blev det känt att säsongens All-Star Game kommer att innefatta en spelardraft, ett element som tidigare varit lite omstritt eftersom ingen spelare vill bli vald sist. Kanske är det i alla fall ett tecken på att ligan, med Steve Mayers hjälp, vågar bli lite djärvare i jakten på mer uppmärksamhet.

