Patric Hörnqvist spelade ‘bara’ tre säsonger i Florida Panthers men han sätta stort avtryck i klubben.

Nu meddelar Panthers att “Bengan” ska hyllas inför matchen mot hans förra klubb Pittsburgh Penguins nästa vecka.

– Han är älskad här, säger klubbens general manager Bill Zito.

I somras meddelade Patric Hörnqvist att han avslutar sin hockeykarriär efter 15 år i NHL.

Han avslutade karriären i Florida Panthers där han kom att spela tre säsonger. Trots att han ‘bara’ gjorde 131 matcher för klubben så ska nu “Bengan” hyllas av Panthers.

Klubben meddelar nämligen att de kommer att hålla en hyllningsceremoni för Hörnqvist i samband med matchen mot hans förra klubb Pittsburgh Penguins den åttonde december.

– Patrics ledarskap och ojämförbara tävlingsinstinkt formade mycket av det som idag är Florida Panthers. Han är älskad här i South Florida, såväl som i Pittsburgh, Nashville, Sverige och överallt i NHL, och vi ser fram emot att uppmärksamma hans fantastiska karriär, säger klubbens general manager Bill Zito.

The one and only!



We will be hosting a pregame ceremony on Dec. 8 when we play the @penguins to honor & celebrate the career of Patric Hornqvist 👏