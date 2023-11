Emil Bemström skickades ner till AHL av Columbus och har där svarat med att dominera totalt. Nu utses svensken till veckans spelare av farmarligan.

Nio mål och två assist på sex matcher sedan han skickades ner till AHL. Det är Emil Bemströms facit i Cleveland Monsters den här säsongen.

Under den gångna veckan spelade svensken fyra matcher och gjorde poäng i tre av dessa. På de matcherna blev det åtta poäng och sex mål. I 5-2-segern mot Charlotte Checkers i torsdags stod han också för 2+2 och ledde sitt Cleveland till seger. Dessutom hade han i alla tre matcherna där det blev poäng det matchavgörande målet.

Därför väljer nu AHL, föga förvånande, att utse forwarden till veckans spelare.

Stick taps to Emil Bemstrom for being named the Howies Hockey Tape/@TheAHL Player of the Week 👏👏



📰: https://t.co/aVuZpeB6ck pic.twitter.com/dn95RUyQSI