Det blev en kort återkomst i Dalarna för Jakob Stöffling.

Efter en tid med ont om speltid ser backen nu ut att vara på väg bort från Mora.

Jakob Stöffling flyttade hem till Dalarna till denna säsong efter tre år på annan ort. Nu kommer eliteprospect med uppgifter om att backen är klar för en flytt bort från Mora - efter endast tio matcher.

Det hela ska handla om en flytt bort från Mora för att återvända till Halmstad Hammers i Hockeyettan. Stöffling har tidigare gjort 83 matcher i tröjan och kommer nu tillbaka efter det kortare äventyret i Hockeyallsvenskan.

Den 23-årige backen fick större förtroende under inledningen av säsongen, men har sedan missat en hel del matcher och när han spelat snittat under tio minuters istid per match. Totalt blev det tio matcher och en poäng i Mora.

Confirmed: Jakob Stöffling (D) | Mora IK -> Halmstad Hammers HC | https://t.co/ndTPzZp36r #HockeyEttan — EP Transfers (@ep_transfers) November 25, 2023

