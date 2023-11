ANNONS

Under gårdagen blev det klart att Riley Woods stannar i MoDo.

Nu flörtar sportchefen Henrik Gradin med tidigare NHL-forwarden.

– Det är klart att han är intressant, säger Gradin till Örnsköldsviks Allehanda.

MoDo presenterade under gårdagen en viktig förlängning. Riley Woods som leder den interna poängligan har skrivit på ett tvåårskontrakt och har därmed säkrats upp. Nu återstår frågan om han får några nya lagkamrater inom kort?

– Det beror lite på hur det ser ut. Just nu har vi inte mycket pengar över och vi har heller ingen plan på det just nu. Vi är nöjda med den trupp vi har och vi känner inte att vi behöver ta in någonting här och nu. Men vem vet, det kan ändras fort på någon vecka, säger sportchefen Henrik Gradin till Örnsköldsviks Allehanda.

Flörten med NHL-erfarne forwarden: “Intressant”

Samtidigt som en hel drös spelare sitter på utgående kontrakt fortsätter sportchefen se över alternativ - till denna säsong och nästa. Ett intressant namn är tidigare stortalangen, Jesse Puljujärvi som valdes som nummer fyra i NHL-draften 2016.

Den finske landslagsforwarden som är född i Sverige spelade under förra säsongen med stjärnan Connor McDavid i Edmonton Oilers, men står nu fortsatt utan ett kontrakt.

– Det är klart att han är intressant. Han opererades dock för inte så länge sedan och är inte hundra procent spelklar än. Först när han är det, kan det bli aktuellt, säger Gradin till ÖA.

Ett annat namn som kan vara intressant är Riley Sheen som Rögle enligt tidigare uppgifter till Helsingborgs Dagblad, vill bli av med.

– Vi kan honom och bra spelare är alltid intressanta, men vi tittar inte efter någon specifik spelare just nu, svarar Gradin.

