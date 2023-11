Milan Lucic återvände till Boston Bruins inför den här säsongen. Nu uppges busen ha lämnat laget, efter att ha blivit gripen för våld i hemmet.

Milan Lucic är en publikfavorit i Boston Bruins och var bland annat med och vann Stanley Cup med klubben 2011.

De senaste åren har veteranen varit iväg på andra håll och spelat för klubbar som Los Angeles, Edmonton och Calgary. Inför den här säsongen återvände han dock till Boston.

Men det har bara blivit fyra matcher hittills till följd av en skada. Och nu tar busen också en paus från laget. Enligt uppgifter i Nordamerika greps spelaren under gårdagen av polis efter en incident i hemmet. Där han då ska ha blivit våldsam.

Boston Heralds Steve Conroy skriver att Milan Lucic har lämnat laget på obestämd tid och att klubben tar händelsen på största allvar.

Statement from Bruins on Milan Lucic incident on alleged domestic incident



"The Boston Bruins are aware of an incident involving Milan Lucic Friday evening. Milan is taking an indefinite leave of absence from the team. The organization takes these matters very seriously, and....