Henrik Lundqvist är en av våra största spelare någonsin. Tidigare i veckan valdes han in i Hockey Hall of Fame – och för hockeysverige.se sammanfattar han upplevelsen.

– Det var häftigt att få samla gänget från Sverige och New York för att få dela den här helgen med. Det var fantastiskt, säger “Henke”.

Börje Salming var först. Sedan kom Mats Sundin, Nicklas Lidström, Peter Forsberg, Daniel Sedin, Henrik Sedin och Daniel Alfredsson. Förra helgen anslöt även Henrik Lundqvist till det här gänget. Alltså till svenska ishockeyspelare som hedrats med att bli invalda i Hall of Fame.

Under sin karriär spelade Henrik Lundqvist 887 NHL-matcher för New York Rangers och är den sjätte vinstrikaste målvakten i ligans historia med sina 459 segrar. “Henke” vann Vezina Trophy som NHL:s bästa målvakt vid ett tillfälle och vann även OS- och VM-guld med Tre Kronor.

När hockeysverige.se får en intervju med Henrik Lundqvist har gått en knappt vecka sedan han fick ta emot den där åtråvärda ringen på scenen tillsammans med Tom Barrasso, Caroline Ouellette, Pierre Lacroix, Ken Hitchcock, Pierre Turgeon och Mike Vernon. Henrik Lundqvist fick dessutom ta emot plaketten av barndomsidolen Patrick Roy, som sedan 2006 är en del av Hockey Hall of Fame.

– Han var en sådan stor inspiration för mig när jag växte upp. Jag kommer aldrig glömma detta ögonblick, sa Lundqvist i sitt tal.

Henrik Lundqvist.

"Jag tänkte aldrig på hur det skulle sluta"

Henrik Lundqvist:

– Jag försöker landa efter helgen. Det har varit en fantastisk helg på så många sätt, berättar Henrik Lundqvist för hockeysverige.se och fortsätter:

– Det blev många sena kvällar och många intryck samtidigt som det var häftigt att få samla gänget från Sverige och New York för att få dela den här helgen med. Det var fantastiskt.

Henrik Lundqvist åkte över till New York 2005. Givetvis fanns det då inga tankar på att han en dag skulle vara invald i Hall of Fame och klassas som en av NHL:s bästa spelare genom alla tider.

– Nej, jag tänkte aldrig på hur det skulle sluta. Jag tänkte nog mer på närmaste kommande säsonger. Det var mer på det jag funderade.

– Det var faktiskt inte innan jag lade av som jag tänkte på om det skulle räcka eller inte. Klart att det är hedrande att jag fick vara med i den här skaran.

Vad hade du för målbild med spel i NHL då du kom över 2005?

– När jag kom över var det bara att ta en plats och ha ett bra första år. Etablera mig, men det var väldigt kortsiktigt.

– Även om jag hade haft chansen att tävla mot väldigt många duktiga målvakter sista säsongen i Sverige var det ändå en omställning med allting. Jag var väldigt fokuserad på första månaderna och just att etablera mig.

Vad ser du idag som höjdpunkten från dina 16 säsonger i NHL?

– Det så många… Vi hade ett väldigt bra lag mellan åren 2012 och 2015, Då gjorde vi många bra slutspel. Tyvärr kom vi aldrig hela vägen.

– När jag tänker tillbaka på allt tänker jag mycket på lagkamraterna jag fick redan första åren. Det var många minnen jag skapade dom åren och det handlar inte bara om säsongerna vi hade ett väldigt bra lag. Det är mycket annat som också ploppar upp.

Henrik Lundqvist. Foto: Bildbyrån

Hyllar Joel: “En otrolig trygghet och inspiration"

Nu är du invald i Hall of Fame, det finaste man kan hyllas med i NHL. Vad tror du det betyder för svensk ishockey när du och svenska spelarna innan dig väljs in där?

– Klart att då jag som grabb, i tio, tolvårsåldern, tittade jag mycket på ”Foppa” (Peter Forsberg), (Nicklas) Lidström och dom här. Jag är otroligt tacksam att jag har fått spela både med och mot dom under min egna karriär.

– Dom inspirerade mig väldigt mycket. Förhoppningsvis kan jag inspirera en del andra ungdomar att börja med ishockey.

I talet talade Henrik Lundqvist och sin bror, Joel Lundqvist, något som gjorde honom emotionell. Givetvis mycket beroende på vad han betytt för målvakten från Åre.

– Han har betytt otroligt mycket. Just det här att vi har sporrat och stöttat varandra. Framför allt under uppväxten, men även i Västra Frölunda, uppe i A-laget och vi fick möjligheten att spela i landslaget tillsammans, så vi har delat otroligt mycket genom våra karriärer.

– Vi har varit på olika platser senaste 15 åren, men i en stor del av våra liv var vi i samma lag. Det har varit en otrolig trygghet och inspiration att ha med honom där.

Är ert gemensamma VM-guld 2017 höjdpunkten?

– Vi hade inte spelat ihop på tolv år så då blev det att gå tillbaka till gamla vanor på något sätt, skrattar Henrik Lundqvist och fortsätter:

– Vi var i omklädningsrummet tillsammans, matcher, träningar… Det var speciellt och vad jag var van vid. Att vi nu igen spelade i samma lag och höll ihop varje dag precis som vi gjort till att det vi var 23 år.

Joel och Henrik Lundqvist. Foto: Bildbyrån

Gjorde comeback mellan stolparna

Hur var känslan att stå där på scenen och få på sig ringen som ett bevis på att du nu är invald i Hall of Fame?

– Den känslan var speciell, helt klart. Det kommer landa mer och mer nu i helgen. Jag har vetat att det skulle ske, men allt blev förstärkt. Att sedan få sätta på sig ringen kändes väldigt bra.

Har du haft tid att njuta eller har det gått i ett hela tiden?

– Det har varit ganska intensivt, men jag har ändå hunnit njuta. Många sena kvällar och roliga minnen med familj och vänner så vi är supernöjda.

Har det betytt extra mycket att ha med dig familj och vänner då du valdes in i Hall of Fame?

– Absolut. Det blir ännu roligare minnen när man får dela det med folk som varit med på resan. Det betyder väldigt mycket för mig.

Du gjorde även comeback i målet förra helgen, hur var den känslan?

– Det var kul. Sedan var det inte världens högsta tempo i matchen, säger Henrik Lundqvist med ett skratt.

– Jag trodde aldrig att jag skulle sätta på mig dom där grejerna igen. Jag var på isen för någon vecka sedan för att testa för första gången på två och ett halvt år. Det kändes över förväntan måste jag säga, avslutar Sveriges första målvakt att bli invald i NHL:s Hall of Fame.

