Cole Perfetti är stekhet just nu. I natt blev han målskytt för femte matchen i rad – och skrev in sig i Winnipeg Jets rekordböcker.

– Jag lägger mer kraft på att gå på avslut just nu, säger Perfetti.

Det glöder om Cole Perfettis klubba just nu.

I natt slog det 21-årige Jets-löftet till på nytt och förlängde inte bara sin poängsvit till åtta raka matcher – han blev även målskytt för femte matchen i rad när Winnipeg Jets besegrade Buffalo Sabres med 3–2.

– Jag lägger mer kraft på att gå på avslut just nu. Pucken hittar sannerligen in för vår kedja. Det fungerar. Vi måste bara fortsätta göra det vi gör och fortsätta skapa chanser, säger Perfetti till NHL.com.

I och med nattens fullträff blev Perfetti den andra spelaren som vid 21 års ålder eller yngre i Jets/Thrashers historia lyckas göra mål i fem matcher i rad. Den andra spelaren som lyckats med konststycket är Patrik Laine, som gjorde det vid tre tillfällen under sin tid i klubben.

14 poäng på 16 matcher

Den 21-årige centern har producerat tio poäng under sin åtta matcher långa poängsvit och har totalt skrapat ihop 14 poäng (6+8) på 16 matcher den här säsongen. Förra säsongen stod han för 30 poäng på 51 matcher med Jets.

Cole Perfetti gav Jets ledningen tidigt i den andra perioden, då han med ett rappt handledsskott överlistade Eric Comrie i Buffalo-målet. Mason Appleton och Nikolaj Ehlers stod för Jets övriga mål i matchen, medan Alex Tuch och JJ Peterka skrev in sig i målprotokollet för Buffalo. Rasmus Dahlin noterades för en assist i matchen, då han fanns med i förarbetet till Peterkas 2–3-reducering tidigt i den tredje perioden.

Winnipeg Jets – Buffalo Sabres 3–2 (0–0, 3–1, 0–1)

Winnipeg: Cole Perfetti (6), Mason Appleton (5), Nikolaj Ehlers (5).

Buffalo: Alex Tuch (5), JJ Peterka (7).

